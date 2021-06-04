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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم راندا البحيري في ندوة موقع صدى البلد.. صور

راندا البحيرى
راندا البحيرى

حلت الفنانة راندا البحيري،، ضيفة على موقع “صدى البلد”، فى ندوة تم تكريمها خلالها عن دورها في مسلسلها " كوفيد 25 "، الذى عرض خلال شهر رمضان الماضي وشاركت في بطولته عددا من الفنانين على رأسهم يوسف الشريف، وتحت قيادة المخرج أحمد نادر جلال. 

وخلال الندوة تحدثت راندا البحيرى عن كواليس العمل وسر حماسها للمشاركة فى بطولته، كما كشفت عن أصعب المشاهد، ورأيها فى الانتقادات التى توجه للأعمال المصرية التى تعتمد على الفانتازيا والخيال العلمى فى بعض الأحيان، على عكس الاحتفاء بنظيرتها الأجنبية من قبل الجمهور المصري ذاته .

 

وخلال الندوة كشفت راندا البحيرى عن تفاصيل فيلمها الجديد "الشرابية"، والذي تتعاون فيه مع الفنان علاء مرسي كـ"منتج".

كما كشفت مصير الجزء الثانى من فيلم "أوقات فراغ 2"، والذى سبق أن قدمت الجزء الأول منه منذ أكثر من 10 سنوات، بمشاركة كل من الفنانين “أحمد حاتم وكريم قاسم وعمرو عابد وسلمى محمد علي”.

 

 

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وتحدثت راندا خلال الندوة عن سر حرصها على الظهور من خلال حسابها الشخصي للدفاع عن بعض الفنانين الذين تعرضوا للهجوم مؤخرا بعد أن حضروا حفل زفاف، ليلة وفاة الفنان سمير غانم. 

وفى نهاية الندوة، كشفت راندا البحيري، عن تفاصيل أعمالها الجديدة، سواء من خلال الدراما التليفزيونية أو الأعمال السينمائية التي تستعد لعرضها.

 

 

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