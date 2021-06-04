نظرة فرج عامر تنهي الجدل.. حقيقة تولي أحمد سامي القيادة الفنية لنادي بيراميدز

أصبح أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة أحد أبرز العلامات المضيئة داخل الدوري المصري عقب تألقه مع الموج الأزرق وتحقيق الانتصارات والتواجد في المربع الذهبي لهذا الموسم.

ويواصل فريق الكرة بنادى سموحة، تحت قيادة الكابتن أحمد سامى، تحقيق النتائج الجيدة فى بطولة الدورى العام وبات منافسا قويا على المربع الذهبى هذا الموسم، رغم أن الفريق لا يضم بين صفوفه أى لاعب سوبر باستثناء مصطفى فتحي جناح الزمالك، والذى تم ضمه فى يناير الماضى.

وارتبط اسم أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة بنادي بيراميدز خلال الفترة الحالية في ظل رغبة مسئولي الآخر في التعاقد معه.

ونفى مسئولو نادي سموحة كافة ما تردد حول اقتراب أحمد سامي المدير الفني للموج الأزرق من تولي القيادة الفنية لنادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.

وقال مصدر داخل سموحة فى تصريحات خاصة إن ما تردد لا أساس له من الصحة خصوصا في ظل تألقه أحمد سامي مع الموج الأزرق وتوفير كافة متطلباته من قبل مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس محمد فرج عامر بالإضافة إلي تجديد التعاقد معه لمدة موسم آخر.

وقرر المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، في فبراير الماضي تجديد التعاقد مع أحمد سامي المدير الفني للفريق لمدة عام آخر لينتهي عقده في موسم 2021-2022 ليضمن تواجده بصفة مستمرة داخل صفوف الفريق في ظل تألقه.

جاء ذلك عقب تقديم مستوى جيد منذ توليه قيادة الفريق وارتباط كافة لاعبي الفريق بالمدير الفني أحمد سامي.