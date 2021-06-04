تركيا تعلن اكتشاف كمية ضخمة من الغاز الطبيعي في البحر الأسود

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، اكتشاف 135 مليار متر مكعب من الغاز في حقل صقاريا بالبحر الأسود.

قال أردوغان في تصريحات متلفزة، إن أنشطة التنقيب مستمرة في محيط موقع "أماسر-1"، مضيفًا: "نتطلع لورود أخبار سارة جديدة من هذه المنطقة".

وتابع: "إجمالي احتياطي الغاز المكتشف في البحر الأسود بلغ 540 مليار متر مكعب".

كان اكتشاف تركيا للغاز في البحر الأسود العام الماضي هو أكبر اكتشاف للغاز في تاريخها.

وعلق رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، العام الماضي على هذا الاكتشاف وقال، إن القيمة الاقتصادية المحتملة للاكتشاف تبلغ حوالي 80 مليار دولار.