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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإسكان: تشغيل مقرات الوزارات بالعاصمة الإدارية فى هذا الموعد .. فيديو

الحي الحكومي
الحي الحكومي

قال عمرو خطاب، المتحدث باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن وزارة الإسكان بدأت في تنفيذ المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية  منذ 5 سنوات، وتم البدء في العمل بـ 40 ألف فدان.


وأضاف "خطاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وزارة الإسكان تعمل على مشروع ضخم وهو المنطقة المركزية للأعمال، وهي منطقة لأول مرة تحدث في مصر، وتضم أبراجا سكنية ضخمة، وأبراج فندقية ومحلات ومولات ضخمة.


وأوضح أن ارتفاع البرج الأيقوني يصل إلى 385 متر، معقبا: "سيكون واجهة مشرفة لمصر ولأول مرة تحدث في مصر، وسيكون الأطول في أفريقيا".


وأشار: "سيتم استلام بعض الأبراج في العاصمة الإدارية بنهاية العام الحالي"، مردفا أن آخر معلومات حسب الخطة التنفيذية أنه بنهاية شهر يونيو سيتم البدء في تشغيل مقرات الوزارات بالعاصمة.
 

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