عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير المجالس النيابية ينعي والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

المستشار علاء الدين
المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية

نعي المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، التي وافتها المنية أمس الخميس. 

 ودعا وزير شئون المجالس النيابية، المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وعظيم عفوه وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وشيع أهالي قرية أبو جرج التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، جنازة والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وشقيقه المستشار حسن عبد الوهاب، حيث تم دفن الجثمان إلى مثواه الأخير داخل مقابر العائلة بالقرية.

تقدم الجنازة رئيس مجلس الشيوخ وأسرة الفقيدة، وشارك في الجنازة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ومنهم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، والمهندس اسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء حزب مستقبل وطن بالمحافظة بمختلف الأمانات، وعدد من أهالي القرية والقري المجاورة.

وكان عدد من رجال الدولة حضروا ظهر اليوم صلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وشارك في تشييع الجثمان عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة، على رأسهم المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وتقدم الحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية.

وحضر الجنازة وكيلا مجلس الشيوخ بهاء الدين أبوشقة وفيبى فوزى، والدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية.

مجلس النواب مجلس الوزراء مستقبل وطن مجلسي النواب والشيوخ رئيس مجلس الشيوخ

ترشيحاتنا

فضل قراءة سورة الدخان بعد صلاة المغرب.. تجلب الرزق والخير والبركة في البيت

ماكرون: مستعدون للمساعدة في التحضير للانتخابات العراقية

نهائيات اليورو «3» 1996.. الهدف الذهبي يمنع التشيك من كتابة التاريخ ويتُوج ألمانيا باللقب

بكري يكشف رد الرئيس السيسي وقت مطالبته بالترشح قبل 7 سنوات.. فيديو

بالقانون.. غرامة 200 جنيه تلاحق المصريين المقيمين بالخارج في هذه الحالات

دراسة: العمل في نوبات ليلية يضاعف فرص حوادث السيارة ويسبب أزمات قلبية أثناء النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

رسميًا.. محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

دولة أفريقية تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

أبرزهم نجم ليفربول.. 3 صفقات جديدة على أعتاب برشلونة

الفلسطينيون بقطاع غزة يهتفون: تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ