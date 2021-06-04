وزير المجالس النيابية ينعي والدة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق

نعي المستشارعلاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، رئيس حزب مستقبل وطن، التي وافتها المنية أمس الخميس.

ودعا وزير شئون المجالس النيابية، المولى عز وجل، أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وعظيم عفوه وغفرانه، ويسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان.

وشيع أهالي قرية أبو جرج التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا، جنازة والدة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وشقيقه المستشار حسن عبد الوهاب، حيث تم دفن الجثمان إلى مثواه الأخير داخل مقابر العائلة بالقرية.

تقدم الجنازة رئيس مجلس الشيوخ وأسرة الفقيدة، وشارك في الجنازة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، ومنهم اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، واللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، والمهندس اسماعيل الفحام رئيس مركز ومدينة بني مزار، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء حزب مستقبل وطن بالمحافظة بمختلف الأمانات، وعدد من أهالي القرية والقري المجاورة.

وكان عدد من رجال الدولة حضروا ظهر اليوم صلاة الجنازة بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، وشارك في تشييع الجثمان عدد من الوزراء وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والشخصيات العامة، على رأسهم المستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.

وتقدم الحضور الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور شوقى علام، مفتى الديار المصرية.

وحضر الجنازة وكيلا مجلس الشيوخ بهاء الدين أبوشقة وفيبى فوزى، والدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى، والمستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمد إسماعيل عتمان، أمين عام مجلس الشيوخ، والدكتور يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية.