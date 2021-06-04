عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة: أشياء موجودة في المنزل تسبب الفطر الأسود.. وأضرار الرموش الصناعية

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض لكم أبرز هذه الأخبار، خلال السطور التالية:

 

نشرة المرأة والصحة 

 

أشياء موجودة فى المنزل تسبب الفطر الأسود .. احترس منها
 

هناك بعض الأشياء الموجودة فى المنزل يمكن أن تسبب الإصابة بداء الفطر الأسود الخطير الذى اجتاح العالم مؤخرا، وأدى لوقوع بعض الوفيات، وما لا يعلمه كثيرون أنه يحدث نتيجة أشياء كثيرة غير كورونا .

 

أضرار الرموش الصناعية.. أحذري إستخدامها
 

من منا لا يحب الحصول على  رموش طويلة  ورشيقة بلا مجهود؟ على الرغم من جمال الرموش الصناعية ، إلا أنها يمكن أن تسبب التهابات العين وردود الفعل التحسسية وفي بعض الحالات مشاكل أكثر خطورة في العين. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل ارتداء الرموش الصناعية.

فوائد المانجو للشعر .. مزايا غير متوقعة أبرزها إصلاح التلف والفرد
 

تعد مشاكل الشعر من أكبر العقبات التى تواجه النساء وتؤثر على جمالهن ولكن هل توقعت أن المانجو يمكن أن تكون حلا فعالا لمعظم هذه المشاكل.
 

وصفات تطويل الشعر .. علاجات منزلية وأدوية
 

وصفات تطويل الشعر  من أكثر الأمور التي تبحث عنها الكثير من السيدات و الفتيات و ذلك لأن يتعرض شعر  الكثير منهن للعديد من الأضرار التي تؤثر بالسلب على طول الشعر.

 

بعضها خطير .. تعرف على أسباب انتفاخ البطن المفاجئ
 

تتسبب العديد من العوامل فى انتفاخ البطن المفاجئ، وقد يكون هذه الأمر عابرًا ولا يستدعي القلق، إلا أن بعض الانتفاخات يكون خطيرًا ويستدعي استشارة الطبيب.

 

هاندا أرتشيل تشارك متابعيها صورة رومانسية مع كرم بورسين في عيد ميلاده
 

حرصت الممثلة التركية هاندا أرتشيل بطلة مسلسل أنت اطرق بابي، مشاركة صورة رومانسية مع كرم بورسين في عيد ميلاده عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها. 

 

بفستان ملفت .. رانيا يوسف تتألق في أسبانيا
 

حرصت الفنانة  رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها وذلك خلال تواجدها في أسبانيا.

 

بعد تألقها .. تعرف على تفاصيل إطلالة أبنة الحضري في حفل خطوبتها
 

احتفلت مساء أمس شدوي أبنة عصام الحضري مدرب حراس فريق سيراميكا كليوباترا بحفل خطوبتها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة وسط حضور عدد كبير من المشاهير و الأصدقاء و الأقارب.

 

في عيد ميلادها الـ46 .. شاهد أجمل إطلالات أنجلينا جولي
 

يصادف اليوم 4 يونيو عيد ميلاد النجمة العالمية  أنجلينا جولي و التي أتمت اليوم عامها الـ 46، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها.

المرأة والصحة نشرة المرأة والصحة الفطر الأسود الرموش الصناعية المانجو تطويل الشعر انتفاخ البطن هاندا ارتشيل رانيا يوسف أبنة الحضري انجلينا جولى

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة.. معلومات عن فيروس الورم الحليمي البشري .. أسباب نقص الأكسجين عند مريض كورونا.. أسهل طريقة لتقشير البصل

نشرة المرأة والصحة .. أضرار الكبدة الفاسدة وخطورتها على صحتك..الفطر الأسود غير معد و نادر جدا

نشرة المرأة والصحة.. فوائد ركوب الدراجات الهوائية.. المدة التي يستغرقها لقاح كورونا حتى يعمل

نشرة المرأة والصحة.. للرجال.. 3 أطعمة خارقة يجب تناولها بعد سن الـ 40.. وأعراض التهاب السحايا عند الأطفال

ترشيحاتنا

فضل قراءة سورة الدخان بعد صلاة المغرب.. تجلب الرزق والخير والبركة في البيت

ماكرون: مستعدون للمساعدة في التحضير للانتخابات العراقية

نهائيات اليورو «3» 1996.. الهدف الذهبي يمنع التشيك من كتابة التاريخ ويتُوج ألمانيا باللقب

بكري يكشف رد الرئيس السيسي وقت مطالبته بالترشح قبل 7 سنوات.. فيديو

بالقانون.. غرامة 200 جنيه تلاحق المصريين المقيمين بالخارج في هذه الحالات

دراسة: العمل في نوبات ليلية يضاعف فرص حوادث السيارة ويسبب أزمات قلبية أثناء النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

رسميًا.. محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

دولة أفريقية تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

أبرزهم نجم ليفربول.. 3 صفقات جديدة على أعتاب برشلونة

الفلسطينيون بقطاع غزة يهتفون: تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ