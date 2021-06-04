نشرة المرأة والصحة: أشياء موجودة في المنزل تسبب الفطر الأسود.. وأضرار الرموش الصناعية

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهة في مجالي المرأة والصحة، ونعرض لكم أبرز هذه الأخبار، خلال السطور التالية:

نشرة المرأة والصحة

أشياء موجودة فى المنزل تسبب الفطر الأسود .. احترس منها



هناك بعض الأشياء الموجودة فى المنزل يمكن أن تسبب الإصابة بداء الفطر الأسود الخطير الذى اجتاح العالم مؤخرا، وأدى لوقوع بعض الوفيات، وما لا يعلمه كثيرون أنه يحدث نتيجة أشياء كثيرة غير كورونا .

أضرار الرموش الصناعية.. أحذري إستخدامها



من منا لا يحب الحصول على رموش طويلة ورشيقة بلا مجهود؟ على الرغم من جمال الرموش الصناعية ، إلا أنها يمكن أن تسبب التهابات العين وردود الفعل التحسسية وفي بعض الحالات مشاكل أكثر خطورة في العين. فيما يلي بعض الأشياء التي يجب مراعاتها قبل ارتداء الرموش الصناعية.



فوائد المانجو للشعر .. مزايا غير متوقعة أبرزها إصلاح التلف والفرد



تعد مشاكل الشعر من أكبر العقبات التى تواجه النساء وتؤثر على جمالهن ولكن هل توقعت أن المانجو يمكن أن تكون حلا فعالا لمعظم هذه المشاكل.



وصفات تطويل الشعر .. علاجات منزلية وأدوية



وصفات تطويل الشعر من أكثر الأمور التي تبحث عنها الكثير من السيدات و الفتيات و ذلك لأن يتعرض شعر الكثير منهن للعديد من الأضرار التي تؤثر بالسلب على طول الشعر.

بعضها خطير .. تعرف على أسباب انتفاخ البطن المفاجئ



تتسبب العديد من العوامل فى انتفاخ البطن المفاجئ، وقد يكون هذه الأمر عابرًا ولا يستدعي القلق، إلا أن بعض الانتفاخات يكون خطيرًا ويستدعي استشارة الطبيب.

هاندا أرتشيل تشارك متابعيها صورة رومانسية مع كرم بورسين في عيد ميلاده



حرصت الممثلة التركية هاندا أرتشيل بطلة مسلسل أنت اطرق بابي، مشاركة صورة رومانسية مع كرم بورسين في عيد ميلاده عبر حسابها بتطبيق "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة ساحرة وناعمة، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن إعجابهم الشديد بها.

بفستان ملفت .. رانيا يوسف تتألق في أسبانيا



حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها وذلك خلال تواجدها في أسبانيا.

بعد تألقها .. تعرف على تفاصيل إطلالة أبنة الحضري في حفل خطوبتها



احتفلت مساء أمس شدوي أبنة عصام الحضري مدرب حراس فريق سيراميكا كليوباترا بحفل خطوبتها بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة الجديدة وسط حضور عدد كبير من المشاهير و الأصدقاء و الأقارب.

في عيد ميلادها الـ46 .. شاهد أجمل إطلالات أنجلينا جولي



يصادف اليوم 4 يونيو عيد ميلاد النجمة العالمية أنجلينا جولي و التي أتمت اليوم عامها الـ 46، وعلى الرغم من ذلك لا يبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها.