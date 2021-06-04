المركزي للتعمير: 650 مليار جنيه لتطوير سيناء منذ 2014 .. فيديو

قال المهندس عمرو عبدالهادي، رئيس المكتب الفني بالجهاز المركزي للتعمير، إن سيناء تمثل 6% من مساحة مصر.

وأضاف "عبدالهادي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه تم تنفيذ العديد من مشروعات الطرق بسيناء، لأنها تساهم كثيرا في جذب الاستثمار والتنمية.



وأكد أنه تم إنشاء وتطوير العديد من الموانئ بمنطقة سيناء، منها ميناء شرق بورسعيد والعريش والعين السخنة، لافتا إلى أنه تم إنفاق ما يقرب من 650 مليار جنيه خلال الفترة من 2014 حتى الوقت الحالي لتنمية سيناء.



وأشار إلى أن هناك مخططات لتطوير سانت كاترين وتم البدء في استلام المواقع، وسيتم البدء في العمل خلال الشهر الحالي، مؤكدا أن هناك مشروعات في جميع المجالات لتنمية سيناء.