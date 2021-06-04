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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد 60 عاما من الانتصارات .. مازيراتي تستعد لعالم سباقات السيارات بطراز MC20

مازيراتي
مازيراتي

احتفلت علامة مازيراتي العريقة منذ أيام قليلة بمرور 60 عاماً على نجاح سياراتها الرياضية تيبو 61 في تحقيق انتصارٍ مذهلٍ خلال النسخة السابعة من سباق نوربورجرينج (مسافة 1000 كيلومتر).

وهو سباق التحمل الكلاسيكي الذي استضافته حلبة نوربورجرينج-نوردشليف في ألمانيا، وحظي بإقبال جماهيري واسع خلال تلك السنوات.  

و كان الانتصار حليف لسيارة مازيراتي تيبو 61، بقيادة ماستن جريجوري ولويد كاسنر، التى فازت بانتصارين مُذهلين، الأول بعد مضي عامٍ واحد فقط على إحرازها النصر في سباق عام 1960، بقيادة السائق موس إلى جانب دان جورني.  

لذلك تم طلاء سيارة مازيراتي MC12 سترادالي الرياضية الخارقة، التي حظيت بشهرة منقطعة النظير مع بداية العقد الأول للألفية، باللونين الأبيض والأزرق، حيث سلّمت هذه السيارة الصدارة إلى طراز مازيراتي MC20 الجديد كلياً، في خطوة ستُمهد بقوة لعودة مازيراتي إلى مشهد السباقات الحماسية التي لطالما كانت جزءاً محورياً من هويتها الأصيلة.  

وكانت سيارة تيبو 61 الأكثر شهرة ضمن سلسلة تضم خمسة طرازات صممها المهندس جوليو ألفيري؛ حيث حملت لقب Birdcageبفضل هيكلها الاستثنائي المُعقد والمكوّن من حوالي 200 أنبوب فولاذي تُحاكي في تصميمها قفص الطيور.

 وساعد أسلوب التصميم على توفير هيكلٍ أكثر صلابة وأخف وزناً مقارنة بسيارات السباقات الأخرى حينها، ما جعل منها السيارة الرياضية المثالية والأفضل لعشاق السباقات باستخدام سياراتٍ ذات محرك وسطي ودفع خلفي.

وبدأت مازيراتي بتطوير طراز تيبو 60 في مارس 1959، ولكن تغيّر اسم الطراز بحلول شهر نوفمبر من نفس العام إلى تيبو 61 ليتوافق مع اللوائح الفنية المطلوبة للمنافسة في سباقات لومان 24 ساعة.

ليتم التخلص من المحرك ذو الأربع أسطوانات إلى 2900 سم مكعب، و تصبح بقوّة 250 حصان عند 7000 دورة بالدقيقة. ورغم ذلك، احتفظت السيارة بنفس الحلول المبتكرة والتصميم الفريد في طراز تيبو 60، ولكن مع زيادة وزن الهيكل من 570 إلى 600 كج، ورفع السرعة القصوى من 270 إلى 285 كم/ ساعة.  

تميزت سيارة تيبو 61 باستهلاكها المنخفض نسبياً للوقود رغم الطاقة الهائلة لمحركها، وهو ما يشكّل عاملاً حيوياً في سباقات التحمل، الأمر الذي أتاح تقليل عدد مرات التزود بالوقود.  

وهيمن طرازا تيبو 60 وتيبو 61 بقوة على ساحة السباقات الدولية بعد ثلاث سنوات فقط من بدء إنتاجهما بين عامي 1959 و1961، بفضل محركهما القوي وسرعتهما العالية، ما أتاح لهما حصد سلسلة من الانتصارات الاستثنائية ومواصلة مسيرة الانتصارات العريقة لعلامة مازيراتي، التي تستعد حالياً للعودة مجدداً إلى مشهد سباقات السيارات من خلال طرازها الجديد مازيراتي MC20.

مازيراتي 60 عاما تيبو 61 سباق نوربورجرينج سباقات السيارات

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