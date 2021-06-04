بكري يكشف رد الرئيس السيسي وقت مطالبته بالترشح قبل 7 سنوات.. فيديو

قال الإعلامى مصطفى بكرى، إن 7 سنوات مرت على تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر، معقبا: "لم يكن الفريق حينها عبد الفتاح السيسي يفكر في الرئاسة".

وتابع بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، قائلا: “أما كنا بنطالب الرئيس السيسى حينها بالترشح لرئاسة مصر كان بيقولنا، أنا بصحى الساعة 5 الصبح هتقدروا تصحوا معايا؟”.

وأضاف بكرى قائلا: "كان بيقول الكلمة يقصد بيها أنا عمرى ما هقدر أعمل حاجة لوحدى من غير ما المصريين يكونا معايا، لازم أدينا تكون فى أيد بعض عشان نبنى بلدنا، وقتها كان عارف أن كل الأمور صعبة، ومؤسسات الدولة متآكلة".

وأكد مصطفى بكرى، أن الرئيس السيسى استلم الدولة وظروفها غاية الصعوبة وأمامها تحديات كثير لكن الرئيس تغلب عليها بإرادته.

وأوضح بكرى، أن الحكومة كانت تخشى قرار الأصلاح الأقتصادي التى اتخذه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نوفمبر 2016، وقال حينها: "أنا مصمم على هذا الأمر وإذا خرج الشعب معترضا أكد أنه سيتخلى عن الرئاسة ويقيم انتخابات مبكرة".