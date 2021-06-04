عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائيات اليورو «3» 1996.. الهدف الذهبي يمنع التشيك من كتابة التاريخ ويتُوج ألمانيا باللقب

منتخب ألمانيا بطل
منتخب ألمانيا بطل يورو 1996

تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، يوم 11 يونيو المقبل وهي نسخة استثنائية، ستقام لأول مرة في 12 مدينة أوروبية.

البطولة سيشارك بها 24 منتخبًا كما النسخة السابقة، وتم تأجيلها لمدة عام، فكان مقررًا لها أن تُقام العام الماضي، لكن فيروس كورونا أدى لإقامتها في 2020.

بطولة يورو 2020  تُعد من ضمن الأقوى على صعيد المنتخبات، فهي تأتي في المركز الثاني بعد بطولة كأس العالم، وذلك لوجود منتخبات قوية من القارة الأوروبية.

نهائيات اليورو، هي سلسلة نسرد فيها تفاصيل أبرز المباريات النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية، قبل انطلاق النسخة الجديدة، وفي هذه الحلقة، نستعرض قصة نهائي بطولة عام 1996، والذي جمع منتخب ألمانيا بجمهورية التشيك.

اقرأ أيضًا: نهائيات اليورو«2» 2004.. عندما أبكت اليونان البرتغال وحققت معجزة القرن الـ 21

نهائيات اليورو.. عندما عادت فرنسا من بعيد لتكسر شوكة إيطاليا عام 2000

نهائي يورو 1996

منتخب ألمانيا كان قد احتل وصافة النسخة السابقة عام 1992، فيما يخوض المنتخب التشيكي منفردًا أول بطولة له بعد تفكيك دولة تشيكوسلوفاكيا.

البطولة كانت الأولى التي يشارك فيها 16 منتخبًا بدلًا من 8، باستضافة إنجلترا، وتواجد المنتخبين الألماني والتشيكي في المجموعة الثالثة، وانتهت المباراة التي جمعتهما بفوز الألمان بهدف نظيف.

التشيك في طريقها للنهائي أقصت البرتغال وفرنسا، فيما تخطى منتخب ألمانيا عقبة كرواتيا، ثم المنتخب الإنجليزي المستضيف في أقوى مباريات دور نصف النهائي.

المباراة أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن في حضور 73.611 متفرج، مباراة تجمع بين الألمان وهو فريق مدجج بالنجوم، أمام منتخب التشيك الممتلئ بالعناصر الشابة الواعدة على رأسهم بافيل نيدفيد، آملين في كتابة تاريخ لهم.

المباراة بدأت قوية، العديد من الفرص على المرميين، وسط تألق من كوبا حارس التشيك، وكوبكا حامي عرين الألمان.

وفي الدقيقة 59، استطاع بيرجير تسجيل هدف التقدم لمنتخب التشيك من ضربة جزاء، ليكثف الألمان من محاولاتهم لتعديل النتيجة، وبالفعل نجحوا في ذلك عن طريق بيرهوف في الدقيقة 73 من ضربة رأسية رائعة.

نتيجة التعادل استمرت حتى نهاية المباراة رغم كثرة الفرص من لاعبي المنتخبين، ليتوجها للأشواط الإضافية مع وجود قاعدة الهدف الذهبي، والذي تقضي بفوز الفريق الذي يسجل هدفًا في الشوطين الإضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، وتحديدًا في الدقيقة 95، نجح بيرهوف في تسجيل الهدف الذهبي للألمان.. هدف البطولة، بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء، وقيامه بالدوران بالكرة، ليطلق تسديدة قوية، ارتطمت بأقدام مدافع منتخب التشيك، لتغالط كوبا وتسكن شباكه، معلنة عن انتصار الماكينات بلقب اليورو للمرة الثالثة في تاريخهم، وسط حسرة من لاعبي التشيك الصغار.

يورو 2020 منتخب التشيك المانيا اليورو كأس الأمم الأوروبية منتخب ألمانيا بطولة يورو 2020 نهائيات اليورو

ترشيحاتنا

فضل قراءة سورة الدخان بعد صلاة المغرب.. تجلب الرزق والخير والبركة في البيت

ماكرون: مستعدون للمساعدة في التحضير للانتخابات العراقية

نهائيات اليورو «3» 1996.. الهدف الذهبي يمنع التشيك من كتابة التاريخ ويتُوج ألمانيا باللقب

بكري يكشف رد الرئيس السيسي وقت مطالبته بالترشح قبل 7 سنوات.. فيديو

بالقانون.. غرامة 200 جنيه تلاحق المصريين المقيمين بالخارج في هذه الحالات

دراسة: العمل في نوبات ليلية يضاعف فرص حوادث السيارة ويسبب أزمات قلبية أثناء النوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

رسميًا.. محمد صلاح في التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي موسم 2020-2021

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

دولة أفريقية تعلن دعمها لموقف السودان في قضية سد النهضة

أبرزهم نجم ليفربول.. 3 صفقات جديدة على أعتاب برشلونة

الفلسطينيون بقطاع غزة يهتفون: تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي

بعد الحجز على أمواله ..أغنى شاب في مصر يمنح محمد رمضان 10 كروت فيزا مشتريات لمساعدته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

بالروب الأبيض .. شاهد شدوي الحضري في جلسة المكياج قبل حفل خطوبتها

فيديو

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

أهم إنجازات الرئيس السيسي في قطاع الغاز الطبيعي.. فيديوجراف

انفصلت عنه بعد قصة حب عنيفة.. أسرار في حياة فاتن حمامة | فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

أحمد فريد يكتب: لعبة نيوتن الحقيقية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ