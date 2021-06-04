نهائيات اليورو «3» 1996.. الهدف الذهبي يمنع التشيك من كتابة التاريخ ويتُوج ألمانيا باللقب

تنطلق بطولة كأس الأمم الأوروبية يورو 2020، يوم 11 يونيو المقبل وهي نسخة استثنائية، ستقام لأول مرة في 12 مدينة أوروبية.

البطولة سيشارك بها 24 منتخبًا كما النسخة السابقة، وتم تأجيلها لمدة عام، فكان مقررًا لها أن تُقام العام الماضي، لكن فيروس كورونا أدى لإقامتها في 2020.

بطولة يورو 2020 تُعد من ضمن الأقوى على صعيد المنتخبات، فهي تأتي في المركز الثاني بعد بطولة كأس العالم، وذلك لوجود منتخبات قوية من القارة الأوروبية.

نهائيات اليورو، هي سلسلة نسرد فيها تفاصيل أبرز المباريات النهائية لبطولة كأس الأمم الأوروبية، قبل انطلاق النسخة الجديدة، وفي هذه الحلقة، نستعرض قصة نهائي بطولة عام 1996، والذي جمع منتخب ألمانيا بجمهورية التشيك.

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نهائي يورو 1996

منتخب ألمانيا كان قد احتل وصافة النسخة السابقة عام 1992، فيما يخوض المنتخب التشيكي منفردًا أول بطولة له بعد تفكيك دولة تشيكوسلوفاكيا.

البطولة كانت الأولى التي يشارك فيها 16 منتخبًا بدلًا من 8، باستضافة إنجلترا، وتواجد المنتخبين الألماني والتشيكي في المجموعة الثالثة، وانتهت المباراة التي جمعتهما بفوز الألمان بهدف نظيف.

التشيك في طريقها للنهائي أقصت البرتغال وفرنسا، فيما تخطى منتخب ألمانيا عقبة كرواتيا، ثم المنتخب الإنجليزي المستضيف في أقوى مباريات دور نصف النهائي.

المباراة أقيمت على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية لندن في حضور 73.611 متفرج، مباراة تجمع بين الألمان وهو فريق مدجج بالنجوم، أمام منتخب التشيك الممتلئ بالعناصر الشابة الواعدة على رأسهم بافيل نيدفيد، آملين في كتابة تاريخ لهم.

المباراة بدأت قوية، العديد من الفرص على المرميين، وسط تألق من كوبا حارس التشيك، وكوبكا حامي عرين الألمان.

وفي الدقيقة 59، استطاع بيرجير تسجيل هدف التقدم لمنتخب التشيك من ضربة جزاء، ليكثف الألمان من محاولاتهم لتعديل النتيجة، وبالفعل نجحوا في ذلك عن طريق بيرهوف في الدقيقة 73 من ضربة رأسية رائعة.

نتيجة التعادل استمرت حتى نهاية المباراة رغم كثرة الفرص من لاعبي المنتخبين، ليتوجها للأشواط الإضافية مع وجود قاعدة الهدف الذهبي، والذي تقضي بفوز الفريق الذي يسجل هدفًا في الشوطين الإضافيين.

وفي الشوط الإضافي الأول، وتحديدًا في الدقيقة 95، نجح بيرهوف في تسجيل الهدف الذهبي للألمان.. هدف البطولة، بعد استلامه الكرة داخل منطقة الجزاء، وقيامه بالدوران بالكرة، ليطلق تسديدة قوية، ارتطمت بأقدام مدافع منتخب التشيك، لتغالط كوبا وتسكن شباكه، معلنة عن انتصار الماكينات بلقب اليورو للمرة الثالثة في تاريخهم، وسط حسرة من لاعبي التشيك الصغار.