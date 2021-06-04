باع نص طن مخدرات في أشهر.. القبض على أخطر زعيم عصابة للمخدرات ببريطانيا

ألقت قوات الأمن البريطانية، القبض على زعيم عصابة مختصة في تجارة المخدرات أثناء محاولته الهروب.

وبحسب ما ورد في صحيفة "إندبندنت" البريطانية، حاول الشاب جوردين تالبوت، قائد عصابة كبيرة في مجال تجارة المخدرات، الهروب عبر الحدود البريطانية أثناء مطاردة قوات الشرطة له.

وكان الشاب البالغ من العمر 30 عاما، يقود سيارة بي ام دابليو فارهة اثناء المطاردة، حيث سلك طريق به اصلاحات يؤدي الى خارج الحدود البريطانية.

وقالت الشرطة في بيان لها إن العصابة متورطة في توزيع كمية 500 كيلو جرام من المواد الخام عالية الجودة للمخدرات في انحاء شمال غرب انجلترا خلال فترة عام 2020 فقط.

وتعتبر تلك الكمية كبيرة جدا بالقياس على المحيط الجغرافي المستهدف توزيعها فيه، مما لفت انتباه قوات الامن الى التحركات الغير طبيعية لأفراد العصابة.

وقال ضابط تحقيقات أن تالبوت سيمثل أمام المحكمة الخميس القادم، في محكمة ليفربول البريطانية، ومن المتوقع أن يواجه عقوبة تصل الى السجن 21 عاما

وألقت قوات الأمن، القبض على باقي أفراد العصابة السبعة، حيث من المتوقع أن توجه لهم تهم الإتجار بالمواد المخدرت، والتي ستتراوح عقوبتها بين 5 سنوات الى 25 سنة حسب درجة تورط كل شخص بعمليات التوزيع.