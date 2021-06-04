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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحيا مصر.. الأطقم الهندسية المصرية تزيل الأنقاض في قطاع غزة | صور وفيديو

مصر تكثف جهود إعادة
مصر تكثف جهود إعادة الإعمار في غزة

تواصلت الجهود المصرية المكثفة والمتسارعة لإعادة إعمار  قطاع غزة، بعد العدوان الإسرائيلي الذي استمر حوالي 11 يوما.  

 

بدأت معدات هندسية وأطقم فنية مصرية، مساء اليوم الجمعة، في إزالة أنقاض المنازل المُهدمة في قطاع غزة.

 

ورحب أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، عصر اليوم الجمعة، بالأطقم الهندسية المصرية التي دخلت إلى القطاع قبل قليل للبدء في عملية إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.

 

وأبرزت صور ومقاطع فيديو اصطفاف المواطنين الفلسطينيين البسطاء من نساء وأطفال وشيوخ وهم يرفعون علم مصر ويلوحون بعلامة النصر ترحيبا بالأطقم الهندسية المصرية، مرددين عبارات "تحيا مصر وعاش الرئيس السيسي".

 

وبتوجيهات من الرئيس السيسي دخلت اليوم الجمعة عبر منفذ رفح معدات هندسية وأطقم مصرية لقطاع غزة للمساهمة في إزالة الأنقاض وركام المنازل المهدمة.

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قطاع غزة الشعب الفلسطيني علم مصر حيا مصر السيسي

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