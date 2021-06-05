جامعة حلوان في أسبوع.. الاحتفال بأساتذة الجامعة الفائزين بجوائز الدولة التقديرية.. وتقوم بتشجير الحرم الجامعي.. تعقد ندوة لراغبي الدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس جامعة حلوان يهنئ أساتذة الجامعة الفائزين بجوائر الدولة التقديرية

هيئة فولبرايت تعقد ندوة للتعريف بالبرامج الثقافية وبرامج الدراسات المتحفية المتاحة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية

رئيس جامعة حلوان نسعى لتحقيق التنمية المستدامة، التى تعتبر أحد الركائز الأساسية في رؤية "مصر 2030"

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الماضي العديد من الأخبار والأحداث الهامة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بها، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

قدم الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان و الساده النواب و العمداء و أعضاء هيئة التدريس و العاملون والطلاب بالجامعة التهنئة إلى الأستاذة الدكتورة زينب سالم وكيل كلية الفنون التطبيقية الأسبق والأستاذ بالكلية لحصول سيادتها على جائزه الدولة التقديرية فى الفنون، كما هنئوا الأستاذة الدكتورة سرية صدقي الأستاذ بكلية التربية الفنية لحصول سيادتها على جائزة الدولة التقديرية فى العلوم الاجتماعية.

وأعرب رئيس الجامعة عن بالغ سعادته بفوز اثنين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة بجوائز الدولة التقديرية لما قدماه من إبداعات وجهود متميزة في مجالات تخصصهما، متمنيًا لهما مزيدًا من التقدم والازدهار وتقديم المزيد من الإسهامات لتطوير المجتمع وخدمته.

وأوضح نجم إلى أن جامعة حلوان تشهد تطورًا كبيرًا في العديد من المجالات، يتوج هذا التطور المستمر فوز أساتذة الجامعة بجوائز الدولة في مختلف المجالات وهو مايؤكد مكانة و قدرة أساتذة جامعة حلوان على التميز والانفراد بتخصصاتهم الإبداعية.



وأشار سيادتة أن هذه الجوائز تأتى تتويجاً لجهود جميع أبناء جامعة حلوان في الكليات الفنية بما يتميزون به من إبداعات ملحوظة في مجالات الفنون تنعكس آثارها الإبداعية الراقية في نشر الفن بالمجتمع بأسره.



هذا ومن المقرر أن تنظم جامعة حلوان احتفالية كبرى لتكريم جميع الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية تقديرًا لجهودهم.



في ظل سعي جامعة حلوان للتطوير المستمر والحفاظ على البيئة المحيطة والمناطق الخضراء داخل الجامعة وخارجها شهدت الجامعة تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مجموعة من أعمال التطوير والتشجير وزراعة عدد من المناطق داخل الحرم الجامعي.



أوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أن هذه الأعمال التي تخدم البيئة وخاصة المجتمع الجامعى، تأتى لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التى تعتبر أحد الركائز الأساسية في رؤية "مصر 2لتحقيق رؤية التنمية المستدامة، التى تعتبر أحد الركائز الأساسية في رؤية "مص030"، لما لها من دور كبير في حفظ حق الأجيال القادمة لتعيش حياة كريمة وتحقق مستقبل أفضل، ودعم ونشر المساحات الخضراء في البيئة المحيطة جزء مهم من هذه المنظومة الحضارية المتكاملة ، داعيًا إلى الحفاظ على البيئة، الحفاظ على الهواء النظيف بزيادة الأكسجين المنتج وتقليل ثاني أكسيد الكربون، والمشاركة في المحافظة على المناخ من خلال الحفاظ علي البيئة التي نقيم فيها.



أشار الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع إلى أهمية المساحات الخضراء في آثارها الايجابية التي تنعكس على البيئة، مؤكداً أن الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء والتشجير يأتى لتوفير المناخ الملائم للطلاب داخل الجامعة لتهيئتهم لتلقي العلم.

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بدأت بالفعل عملية التطوير ونشر المساحات الخضراء في منطقة اللاند سكيب في الجامعه لأول مرة منذ أكثر من ٢٠ عاما وذلك تحت رعاية واشراف ا.د ابتسام حماد استاذ النباتات بكلية العلوم ومستشار الجامعه لقطاع البيئه وخدمة المجتمع وذلك في منطقة وسط الجامعه أمام المكتبه المركزيه باحلال وتجديد النجيله وملء الأحواض بالزهور ونتيجه لاتساع المنطقه الخضراء في الجامعه وقلة عدد عمال الزراعه تم بالفعل تعاقد الجامعه مع احدى الشركات لزياده عدد عمال للزراعه بالجامعه لتقليم وقص وصيانة الأشجار و تقليم النخيل في أرجاء الحرم الجامعي كما تم أيضا إعادة تطوير مشتل الجامعه لسد احتياج الجامعه من النباتات في السنوات القادمه، وحرصا علي الحفاظ علي البيئه فقد تم الاهتمام بإعادة تدوير مخلفات الخشب من ترابيزات وكراسي الامتحانات وتحويلها داخل ورش الجامعه بنجارين من الجامعه إلى صناديق للزهور قام مشتل الجامعه بملئها بالنباتات، تم ذلك كمرحله أولى وسوف تتوالي عمليات تطوير واحلال وصيانة اللاند اسكيب في الحرم الجامعى

عقد مكتب العلاقات الدولية ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة فولبرايت الوطنية The Binational Fulbright Commission ، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، للتعريف بالبرامج الثقافية وبرامج الدراسات المتحفية المتاحة للدراسة في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد تم عقد هذه الندوة باستخدام برنامج Zoom. وقد لاقت الندوة إقبالاً كبيراً بحضور العديد من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان.

ويؤكد الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، أهمية اللقاءات التي ينظمها المكتب للتعريف بالبرامج واهدافها ومتطلباتها والتي تمنحها الهيئة للمجتمع الأكاديمى من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب والإداريين، داعياً إلى ضرورة أن يستفيد الجميع من هذه البرامج المتاحة والدعم المقدم من الجهات المانحة، حيث تسعي الجامعة لتوفير كافة الفرص المناسبة وتسعي لدعم الباحثين للحصول على البرامج العلمية الجديدة وذلك لكافة أعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة.

وتشير الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هناك العديد من البرامج التي تقدمها دول مختلفة للباحثين، وتعد هذه البرامج هي فرصة للدراسة والاستفادة والتبادل العلمي والثقافي والبحث بالجامعات ومراكز البحث ذات المراكز المتقدمة عالمياً.

وقد افتتحت الندوة الدكتورة ميادة بلال، مدير مكتب العلاقات الدولية بالجامعة، ورحبت بالسادة الحضور وممثلي هيئة فولبرايت الحاضرين، كما أعربت عن سعادتها بالتعاون الدائم والمشترك مع الدكتور/ ماجى نصيف، مدير هيئة Fulbright بمصر، وقد أكدت على أهمية هذه الندوة المقدمة لأعضاء هيئة التدريس والطلاب في قطاع الثقافة والدراسات المتحفية، وذلك نظراً لتميز جامعة حلوان على مستوى الجامعات المصرية في تلك المجالات.

وقام بإلقاء الندوة الأستاذ رحيم ميخائيل، مسئول البرامج بهيئة الفولبرايت، وتناول من خلالها شرح مفصل عن كيفية التقدم لمختلف المنح المقدمة من الهيئة والشروط الخاصة بكل منها، وكيفية التغلب على صعوبات التقدم، وأوضح مميزات كل برنامج، كما تضمنت الندوة الإجابة عن كافة الاستفسارات الخاصة بالسادة الحضور، فضلاً عن تصفح الموقع الخاص بفولبرايت واستعراض المعلومات المتوفرة فيه لمساعدة راغبى التقدم للمنح.

ويتوجه المكتب بالشكر للسادة أعضاء هيئة التدريس على تعاونهم من خلال الحضور المتميز لتمثيل كلياتهم ومشاركتهم الفعالة، وحرصهم على المشاركة بالأنشطة الدولية، والذى من شأنه أن يدعم الخبرات لكافة أعضاء المجتمع الأكاديمى بالجامعة بما يثقل مهاراتهم وخبراتهم المهنية وكفاءتهم الدراسية والبحثية.