البحث العلمي تعلن عن وظيفة باحث للطاقة والمناخ والبيئة .. تفاصيل

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا فى إطار تعاون الأكاديمية مع المعهد الدولى لتطبيقات تحليل النظم IIASA ، عن وظيفة باحث للطاقة والمناخ والبيئة بدوام كامل لمدة عام واحد في مقر المعهد في النمسا.

وأضافت "الأكاديمية " أنه يجب أن يكون المتقدم حاصلا على درجة متقدمة في العلوم الطبيعية أو الهندسة أو الاقتصاد أو العلوم الاجتماعية ، أو عدة سنوات من الخبرة في إدارة المشاريع .



وأشار إلى أنه يفضل أن يكون ذلك في بيئة علمية دولية، كما يفضل أن يكون لديه خبرة في الإدارة أو إدارة المشروعات مع خلفية علمية هندسية في مجالات البحث في الاقتصاد والبيئة المتعلقة بموضوعات الطاقة أو استخدام الأراضي أو المناخ أو التنمية.

لمزيد من المعلومات عبر هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/?lang=ar

وأعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن مد فترة تقديم المقترحات لتنظيم رالي القاهرة الرابع للسيارات الكهربية محلية الصنع، في إطار مبادرة آبل، حتى يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو 2021.

وتعد مبادرة آبل هي مبادرة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لتعزيز التعاون بين البحث العلمي والصناعة بهدف تحقيق نمو اقتصادي ومعاونة الدولة في تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي وتأتي ضمن الخطة التنفيذية الثانية للأكاديمية 2018-2022 والمعتمدة من مجلس الأكاديمية في 11 أبريل 2021 جلسة رقم 177.

كما تقديم المقترحات فقط من خلال موقع الأكاديمية www.asrt.sci.eg.