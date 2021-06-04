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مرأة

الفاكهة تعالج حساسية الأنسولين

مواد غذائية شائعة تقلل من خطر إصابتك بـ مرض السكري

اهمية الفاكهة في
اهمية الفاكهة في الوقاية من مرض السكري

كشفت دراسة جديدة من قبل باحثون أستراليون عن مرض السكري من جامعة إديث كوان في بيرث، أن الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة مرتين يوميًا يقللون من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 بنسبة 36٪ ، مقارنة بمن يتناولونها مرة واحدة فقط أم لا.

 

اهمية الفاكهة في الوقاية من مرض السكري



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن المشاركين الذين تناولوا الفاكهة خلال السنوات الخمس كانوا أقل عرضة للإصابة بـ مرض السكري، لكنهم لم يجدوا مثل هذه العلاقة في أولئك الذين كانوا يستهلكون عصائر الفاكهة، وفقًا لما نشر في موقع روسيا اليوم.

 

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وقال المؤلف الرئيسي للدراسة الدكتور نيكولاس بوندونو من جامعة إديث كوان، انهم وجدوا أن الأشخاص الذين تناولوا الفاكهة مرتين يوميًا لديهم خطر أقل بنسبة 36٪ للإصابة بـ مرض السكري على مدى 5 سنوات.
 

اهمية الفاكهة في الوقاية من مرض السكري



وتابع بوندونو، ان الأمر كان مختلف تماما مع الأشخاص الذبين يتناولن الفاكهة مرة واحدة  يوميا او اقل، او الذين كانوا يستهلكون عصائر الفاكهة، فقد كانوا اكثر عرضة للإصابة بـ مرض السكري من النوع 2.

ولاحظ الباحثون، أن الأشخاص الذين يتناولون الفاكهة ، وليس العصائر ، لديهم حساسية أقل للأنسولين ومخاطر أقل للإصابة بـ مرض السكري، يبدو أن هذا مرتبط بأن العصائر تحتوي على نسبة أعلى من السكر وأقل في الألياف الغذائية.

واوضح الباحثون، ان هناك علاقة مباشرة بين تناول الفاكهة ومؤشرات حساسية الأنسولين، وهذا يعني أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الفاكهة يفرزون كمية أقل من الأنسولين لخفض مستوى السكر في الدم.

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