بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة بـ قنا

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة “ربع نقل” في ترعة، أمام مدخل قرية الجرفية، الواقعة بنطاق مركز قنا.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير الأمن، إخطارًا، من مركز شرطة قنا، يفيد بانقلاب سيارة “ربع نقل” دُبل كابينة، في ترعة بمدخل قرية الجرفية، وما عنه من ضحايا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث؛ تبين مصرع كل من: “محسن حسين جاد الكريم” 55 عاما، و"جمال عبد السيد علوان" 55 عاما، مقيمان في قرية الحجيرات"، وجرى نقل جثتيهما إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعى.

فيما أصيب “عصمت دحلب عويضه” 33 عاما، من قرية الحجيرات، وجرى نقله إلى مستشفى قنا العام؛ لتلقي العلاج اللازم.

من جانبها تحاول الأجهزة المعنية، استخراج السيارة الغارقة من الترعة، وإعادة تسيير حركة المرور.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.