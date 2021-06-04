بتكلفة 5 ملايين جنيه .. تركيب خزانى أكسجين بمستشفى دمياط العام و«الروضة»

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم تركيب خزان أكسجين بمستشفى دمياط العام بسعة ١٠ آلاف لتر ليصبح إضافة جديدة إلى الخزان القائم بالفعل بسعة ٧ آلاف لتر، فضلاً عن تركيب خزان آخر بمستشفى الروضة المركزى سعة ٦ آلاف لتر مع تنفيذ شبكة متكاملة للغازات الطبية بالمستشفى وذلك بتكلفة إجمالية ٥ ملايين جنيه .

ونوهت "المحافظ" إلى أن ذلك سيساهم وبشكل كبير فى دعم المستشفيين من ناحية زيادة تدفق الأكسجين إلى المرضى، وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان بتوفير مخزون استراتيجي كافٍ من الأكسجين الطبى بالمستشفيات، منوهة الى أنه تم تركيب خزانى للاكسجين لمستشفتى الحميات والأمراض الصدرية بمدينة دمياط بسعة ١١ ألف لتر للخزان الواحد وذلك ضمن أعمال رفع كفاءة المنشأتين خلال مطلع الشهر الماضي .

وأضافت "الدكتورة منال عوض" أن هذه الجهود تُعد إضافة جديدة لدعم المنظومة الصحية بدمياط ، بما يحقق تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمرضى بشكل عام و مجابهة أزمة كورونا بشكل خاص.

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