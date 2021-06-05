وزير التعليم يعلن جدول امتحانات الثانوية العامة وكافة تفاصيلها النهائية.. اليوم

يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم السبت ٥ يونيو ٢٠٢١ .

وخلال هذا المؤتمر الصحفي ، يعلن وزير التربية والتعليم :

جدول امتحانات الثانوية العامة

جدول الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية العامة

الرد على كل الاستفسارات الخاصة بـ امتحانات الثانوية العامة لهذا العام.

ومن المقرر أن يذاع هذا مؤتمر وزير التربية والتعليم ، على التلفزيون المصري في تمام الثانية من ظهر اليوم.

وكان قد اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول مراجعة آخر الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021 بالنظام الجديد، والجهود المشتركة التي تتم بالتعاون بين وزارتي التعليم والاتصالات في إطار المنظومة الجديدة، والتي تشمل حوالي 2500 مدرسة على مستوى الجمهورية.

كما تم استعراض نتائج الاختبارات التجريبية التي تم إجرائها حتى الآن تمهيداً للاختبارات الأساسية للثانوية العامة في شهر يوليو المقبل، وما تضمنه ذلك من منظومة متطورة لبناء الأسئلة والامتحانات الإليكترونية وعملية التصحيح.

إتاحة النظامين الورقي بجانب الإلكتروني في امتحانات الثانوية العامة

وقد وجه السيد الرئيس في هذا الإطار بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني (التابلت) كبديلين متاحين معاً لأداء الامتحانات.

وبعد الاجتماع ، حرص السفير بسام راضي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية على التفاعل مع استفسارات متابعيه عبر فيس بوك بشأن امتحانات الثانوية العامة.

وأكد راضي عبر صفحته الرسمية انه سيتم منح طلاب الثانوية العامة أحقية الاختيار بين آداء الامتحان إما إلكترونيا أو ورقيا وفقا لرغبة كل طالب .

وأوضح أنه لن يتم إجبار الطالب على الإجابة مرتين على الامتحان بالطريقتين الإلكترونية و الورقية ، مشددا على أن الطالب سيختار أحدهما فقط .