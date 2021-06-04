وزير الخارجية الأسبق : موقع مصر الجغرافي يجعلها أسرع دولة يمكنها التحرك لحل الأزمات العاجلة

قال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الأسبق، إن المجتمع المصري أشاد بالدور المصري في ليبيا لأنه كان مبادرا ومع جميع الأطراف.

وتابع نبيل فهمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر" والمذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"،: "أمريكا لا تستطيع تجاهل مصر في أي أزمة متعلقة بالشرق الأوسط".

وأوضح وزير الخارجية الأسبق: "الدور المصري في ليبيا مثال جيد للتطور الإيجابي الذي شاهدناه للتحرك المصري خلال العام الماضي، مضيفا: "غير متفائل على المدى القصير بإيجاد حل للقضية الفلسطينية".

وأكمل: "موقع مصر الجغرافي يجعلها أسرع دولة يمكنها التحرك لحل الأزمات العاجلة في فلسطين، مردفا: "نجحنا في وقف إطلاق النار في غزة ولكنه لا يدوم إلا بوجود نية صادقة داخل إسرائيل".