هدية الرئيس .. 75% زيادة بدل المهن الطبية

يسجل التاريخ لأطباء مصر عطاء بلا حدود فى كل الظروف التى مرت بها أمتنا، يحملون مسئولية وأعباء الحفاظ على الإنسان فى مختلف مراحل الحياة المختلفة.

الرئيس السيسي

وأصدر الرئيس السيسي توجيها بتكريم شهداء الجيش الأبيض، من خلال تقديم شهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية رمزية، تعبيرا على امتنان المصريين لجهودهم، وبالفعل بدأت الجامعات ووكلاء وزارة الصحة بالمحافظات نيابة عن الرئيس تكريم شهداء الجيش الأبيض.

وقال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، في تصريحات لصدي البلد، ان تكريم الرئيس السيسي، للأطقم الطبية، خطوة إيجابية ترفع من الروح المعنوية للأطقم الطبية.

وتمني الزيات، أن يلحقها الخطوة الأهم وهو صدور قانون باعتبار شهداء الجيش الأبيض شهداء الواجب ويعاملون معاملة الشهيد هم وأسرهم.

وأوضح عضو المجلس، أن الطبيب هو العائل الوحيد لأسرته وضحى بعمره دفاعا عن كل المصريين، ويجب أن يشعر أهله بالفخر والاعتزاز والتكريم الحقيقي.

الرئيس السيسي



هدايا الرئيس السيسي للأطباء

وأعرب الرئيس عن التقدير لكل العاملين في القطاع الصحي في مصر، والذين يتصدرون جهود الدولة لمواجهة فيروس كورونا، ووجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها حوالي 2,25 مليار جنيه، فضلا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

ووجه أيضا بصرف مكافآت استثنائية لكل العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، على أن تصرف تلك المكافآت الاستثنائية من صندوق تحيا مصر.

وكلف الرئيس في أبريل الماضي، برفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب "الامتياز"، لتصبح 2200 جنيه شهريا، بدلا من 400 جنيه، وذلك اعتبارا من خريجي كليات الطب دفعة ديسمبر 2019.

وأضاف الوزير أنه سيتم رفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريا لنحو 12 ألف طبيب امتياز بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية 320 مليون جنيه سنويا، موضحا أنه تم على الفور إتاحة 100 مليون جنيه للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية لتوزيعها على تلك المستشفيات لتمويل تكلفة الزيادة الجديدة في مكافأة أطباء الامتياز.