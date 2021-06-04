بالأرقام.. دور رفضه يحيى الفخراني فكان سببا في زيادة أجر محمود عبد العزيز

يوافق اليوم، ذكرى ميلاد الفنان الراحل محمود عبد العزيز الـ 75، وهو من أبناء حي الورديان بالإسكندرية، التي عاش بها سنوات عمره الأولى، وتخرج في كلية الزراعة بها.

بدأ محمود عبد العزيز ممارسة هوايته المفضلة، وهي التمثيل، عبر مسرح الجامعة، وكانت بدايته الاحترافية غير ممهدة، ومر بصعوبات كبيرة؛ حتى تمكن من حجز مكان مميز لنفسه على أفيشات أهم الأفلام السينمائية.

وواحد من أبرز أفلام الفنان محمودعبد العزيز هو فيلم “العار”، الذي جسد فيه دور الأخ الثالث لكل من نور الشريف وحسين فهمي.



ولم يكن محمود عبد العزيز، هو المرشح الأول لهذا العمل؛ وإنما عرض الفيلم على الفنان يحيى الفخراني، والذي رفضه؛ ليتم بعد ذلك ترشيح الفنان محمود عبد العزيز بدلاً منه.

وتقاضى الفنان محمود عبد العزيز عن العمل أجر 6 آلاف جنيه فقط، حيث كان الأقل أجرا بين الفنانين الثلاثة.

وبعد النجاح الكبير الذى حققه الفنان محمود عبد العزيز فى فيلم العار؛ تم ترشيحه لفيلم “الكيف”، والذي قدم من خلاله واحدا من أهم أدواره في السينما المصرية، خاصة وأنه خاض من خلاله تجربة الغناء.

وخلال خلال هذا العمل؛ حصل الفنان محمود عبد العزيز على أجر 9 آلاف جنيه، حيث زاد أجره 3 آلاف دفعة واحدة، مع حالة النجاح، وارتفاع أسهمه لدى الموزعين، عقب نجاح فيلم العار.