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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فراس سعيد: بصوا للنص المليان الخير بيلف ويرجع.. فيديو

فراس سعيد
فراس سعيد

وجه الفنان السوري فراس سعيد، رسالة لجمهوره للعيش حياة سليمة. 

وأضاف فراس، خلال حواره، مع برنامج «أنا وأختى» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلاميتين “أسما” و “هبة” قائلا: "اتبسطوا وبصوا للنص المليان، وخليكم متفائلين، الدنيا بتلف وتدور والخير دايما بيرجع".

وأضاف فراس، أنه يحب التعلم كثيرا، معقبا:" فى مرة اتعلمت الحدادة، وصنعت سكنتين طلعوا اي كلام".

وأوضح الفنان السورى، أن أول عمل له فى مصر كان هشام عباس وحميد الشاعرى بـ أغنية عينى.

وعن تحدثه بالعربية، قال: "لحد قريب كنت بركب جمل".

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