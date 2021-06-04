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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مصر تشهد تحولات جذرية في تطوير التعليم

النائب زكي عباس
النائب زكي عباس

قال زكي عباس عضو مجلس النواب، إن تدخلات الرئيس السيسي لأداء امتحانات الثانوية العامة القادمة، بكل سلاسة وأمان، يؤكد حرصه الشديد على مستقبل أبنائه الطلاب، والاستجابة لمناشدات الأهالي بضرورة اقرار نظام امتحانات مطمئن يتجاوز أي مشاكل قد تحدث فجأ عبر الاختبار الالكتروني "التابلت".

وأشار عباس خلال تصريحات له اليوم، إلى توجيهات الرئيس السيسي في هذا الإطار، بالعمل على تيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة، لضمان أدائهم الامتحانات في العام الدراسي الحالي بكل سلاسة ويسر، موضحا أن توجيهاته بإتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني التابلت كبديلين متاحين معا لآداء الامتحانات، أسعد الأسر المصرية.

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وشدد عضو مجلس النواب، على أن توجيهات الرئيس أشاعت الهدوء في نفوس الطلاب، فهى تعني أن الامتحان لن يكون بالتابلت فقط ولكن هناك الشق الورقي وتقييم آداء الطلاب.

وأكد النائب أن ما تم من تجارب ومتابعة، من جانب وزارة التربية والتعليم، على مدار الشهرين الماضيين يدعو للاطمئنان على كفاءة الشبكة والبنية الأساسية الرقمية في مجال امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف نائب الجيزة، أن مصر تشهد تحولات جذرية في مجال الاهتمام بالتعليم وتطويره، وهناك مواكبة للعصر والاستعانة بقوة بالتكنولوجيا والتابلت، ما يجعل الطلاب قادرين على مسايرة العصر.

وزارة التربية والتعليم الثانوية العامة مجلس النواب الرئيس السيسي

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