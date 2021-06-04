قوات الاحتلال تقتحم المنازل في حي بطن الهوى وترّوع ساكنيه

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة منازل المواطنين في حي بطن الهوى ببلدة سلوان وروعت ساكنيها.

جاء ذلك خلال المواجهات التي اندلعت في حي بطن الهوى بسلوان اليوم، وفقًا لقناة فلسطين اليوم.

ويواجه أهالي حي بطن الهوى بسلوان مواجهات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال، ويتهدد خطر الإخلاء في حي بطن الهوى، الذى يقتنه 86 أسرة، تضم حوالي 750 فردا.

ولم تكن هذه الاعتداءات الأولى للاحتلال اليوم الجمعة على الأراضي الفلسطينية فأصيب اليوم 10 فلسطينيين بالرصاص الحي أحدهم إصابته خطيرة، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس.



واقتحمت أيضًا قوات الاحتلال بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت فلسطيني، عقب دهم منزل شقيقه أمين مغنم وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت آخر من بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، عقب استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال.



ومن جهة أخرى، دهست مستوطنة إسرائيلية، مواطنا فلسطينيا قرب باب المغاربة أحد أبواب "الأقصى" المبارك، بالقدس المحتلة، مما أسفر عن إصابته بجروح ورضوض في جسده.