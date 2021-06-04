رسميًا .. إسبانيا والبرتغال تتقدمان بملف مشترك لاستضافة كأس العالم 2030

أعلن اتحادا إسبانيا والبرتغال لكرة القدم، اليوم الجمعة، تقدمهما بملف مشترك، لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

الاتحادان الإسباني والبرتغالي، أعلنا اليوم بشكل رسمي التقدم بملف مشترك لاستضافة مونديال 2030، حيث أطلقا حملة الترشح بعنوان “VAMOS2030” أو “ هيا 2030” عبر منصاتهم على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

ونشر اتحادا إسبانيا والبرتغال، فيديو ترويجي للحملة، ظهر فيه لويس فيجو أسطورة المنتخب البرتغالي السابق، ديفيد فيا أسطورة المنتخب الإسباني السابق، ومدربا المنتخبين الحاليين، فرناندو سانتوس ولويس إنريكي على الترتيب.

وكتب الاتحاد الإسباني عبر منصاته على مواقع التواصل الإجتماعي:"إسبانيا والبرتغال. دولتان اتحدتا بطريقة واحدة لفهم كرة القدم.. اجتمعا معًا لتحقيق حلم مشترك: استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2030.. نرفع الأيدي معا سنفعلها أيها الأصدقاء !!"

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد أكدت رغبة المملكة العربية السعودية في التقدم بملف لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العالم 2022 للمرة الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط، على أن تستضيف كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا بطولة كأس العالم 2026.