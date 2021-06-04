برلماني: سياسات السيسي في حوض النيل حولت مصر لقوة إقليمية



قال النائب طارق الطويل عضو مجلس النواب، إن العالم منبهر بالقيادة المصرية ممثلة في الرئيس السيسي وانجازاتها طيلة السنوات الماضية، ونجاح مصر في دحر الإرهاب وفي نشر الأمن والاستقرار في ربوع الوطن والبدء في أكبر عملية تنمية اجتماعية واقتصادية.

وأشار الطويل خلال تصريحات له اليوم، بما ذكرته صحيفة فورماتشي الإيطالية بأن الرئيس السيسي حول مصر إلى قوة إقليمية على امتداد النيل.

كما أضافت الصحيفة الإيطالية، أن الاتفاقيات التي وقعتها مصر طيلة النصف الأول من العام 2021 فى مجالات الدفاع والاستخبارات والأمن مع أربع دول في حوض النيل وهي السودان وأوغندا وبوروندي وكينيا، بما يعزز قوة مصر وأدائها ونفوذها في حوض النيل وفي قارة افريقيا بشكل عام.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الرئيس السيسي، وانطلاقا من سياسة أمنية ودفاعية واقتصادية مدروسة، استطاع أن يحول مصر لقوة إقليمية كبرى في النيل وأن تحوذ مصر على اعجاب وصداقة عشرات البلدان الأفريقية، علاوة على تنظيم العلاقات مع السودان وتعزيز العلاقات التجارية مع تنزانيا وزامبيا وجنوب السودان، وزيارته الاخيرة لجيبوتي وكلها تعزز وتؤكد دور مصر.