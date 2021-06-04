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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فراس سعيد: نفسى أشوف أولادي هيبقوا إيه بعد 10 سنين.. فيديو

الفنان السوري فراس
الفنان السوري فراس سعيد

قال الفنان السوري فراس سعيد، إن أول عمل فنى شارك فيه مسلسل "سر علني". 

وأضاف فراس خلال حواره، مع برنامج «أنا وأختى» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، تقديم الإعلاميتين “أسما” و“هبة”: "المنتج كلمنى وسلمنى السيناريو، وقولت له أنت مش قلقان منى قالى لأ، قولت له يلا نصور، والحمد لله ردود الأفعال كانت جيدة".  

وتابع فراس: بعد نجاح مسلسل سر علنى شاركت فى العديد من الأعمال الفنية، ومسلسل فرح العيلة أقرب المسلسلات لقلبى".

وعن المستقبل، قال: "نفسى أشوف أولادي هيكونوا فين بعد 10 سنين ولو الزمن رجع بيا نفسى أرجع أأكل مع أبويا".

فراس سعيد

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