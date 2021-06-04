أول ميجا سنتر بمصر.. مديرة مركز أرض المعارض: التلقيح يستغرق 5 دقائق وجميع اللقاحات آمنة

افتتحت وزيرة الصحة والسكان، أول ميجا سنتر بأرض المعارض، وهو أكبر مركز لتلقي المواطنين للقاح فيروس كورونا بمصر حتى الآن، وجاهز لاستقبال 10 آلاف مواطن يوميًا، وتم تخصيص مركز رئيسي للتطعيم بصالة رقم 19 بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، حيث يضم المكان ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن، إضافة إلى ساحة انتظار سيارات تستوعب 500 سيارة.

مديرة مركز أرض المعارض: التلقيح يستغرق 5 دقائق وجميع اللقاحات آمنة

وقالت الدكتورة عبير السعيد، مديرة مركز أرض المعارض لتلقي لقاح كورونا، في حوار لـ صدى البلد، إنه تم استقبال المواطنين المسجلين على موقع تسجيل لقاح كورونا الخاص بوزارة الصحة من أول شهر مايو الماضي 2021، بعدد 96 عيادة لتلقي التطعيمات، بمواعيد العمل والتي تبدأ من ٩ صباحًا حتى ٩ مساء طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة.

مركز أرض المعارض لتلقي لقاح كورونا

وأشارت "السعيد"، إلى أن القوى البشرية لمركز لقاحات كورونا الرئيسي بأرض المعارض تضم ٦٠٠ فرد لتقديم الخدمة، ما بين فرق طبية، وتمريض، ومدخلي بيانات، ودعم فني، إضافة إلى فرق للتواصل المجتمعي، وخدمة عملاء لمساعدة المواطنين وتنظيم دخول متلقي اللقاح، وبالتالي فالمكان مجهز كهيكل إداري طبي لتطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا، وتوفير عربات جولف لنقل المواطنين إلى مكان التلقيح.

مركز أرض المعارض لتلقي لقاح كورونا

وناشدت المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا، للمساهمة في الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الفيروس، وذلك في إطار خطة الدولة لتطعيم أكبر عدد من المواطنين والتوسع في تدفق شحنات اللقاحات ضد فيروس كورونا من الخارج.

وأوضحت السعيد أهم نقاط مركز أرض المعارض لتلقي لقاح فيروس كورونا، وجاءت كالتالي

يستقبل 10 آلاف حالة يوميًا

توثيق شهادة تلقي اللقاح بختم النسر بعد الجرعة الثانية

الأعراض الجانبية للتلقيح التي تم رصدها جميعها متوقعة

ساحة انتظار تستوعب 500 مواطن، وأخرى للسيارات

توفير عربات جولف لنقل المواطنين وجاهزية سيارات الإسعاف للطوارئ

مواعيد العمل تبدأ من ٩ صباحًا حتى ٩ مساء طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة

جميع اللقاحات المستخدمة آمنة.