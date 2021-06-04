مستشار الرئيس الفلسطيني : مصر وضعت خارطة طريق في غزة أولها إعادة الإعمار

قال الدكتور محمد الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن مصر وضعت خارطة طريق مكونة من مجموعة نقاط أولها إعادة الإعمار وتأهيل البنية التحتية والتي تم تدميرها نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم.

وتابع الهباش خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز مقدم برنامج "آخر النهار" والمذاع عبر قناة "النهار"،:" لُب المشكلة الآن ليس فقط إعادة الإعمار، ولكن إنهاء الاحتلال، والاستيطان والاعتداء على الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلي أنه بعد وقف العدوان يجب النظر بعين فاحصة وبعقل لأن الشعب الفلسطيني يجب أن يحصل على حقه الكامل، حتى لا نعود لنفس المشكلة من جديد.

وأردف مستشار الرئيس الفلسطيني:" نحن الآن نفكر في إعادة الإعمار وبعد فترة من الممكن أن يحدث العدوان مرة أخرى ويتم هدم ما قمنا بإعماره مرة أخرى.