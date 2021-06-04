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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط 3 سيدات بحوزتهن 216 طربة حشيش بنفق الشهيد احمد حمدي

المتهمين
المتهمين

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.. من خلال تشديد الرقابة على كافة المنافذ .

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس بقطاع أمن المنافذ قيام (إحدى السيدات) بمحاولة تهريب كمية كبيرة من جوهر الحشيش المخدر، وإخفائها داخل السيارة قيادتها حال عبور نفق الشهيد أحمد حمدى من الجهة الشرقية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة (بدون عمل – مقيمة بمحافظة الإسماعيلية) ، وبصحبتها (سيدتان – إحداهن لها معلومات جنائية) ، وبتفتيش السيارة عثر على (216 طربة من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 21 كيلو جرام و600 جرام تقريباً مخبأة داخل مخزن سرى بالسيارة) ، وكذا (مبلغ مالى – 3 هواتف محمول) ، وبمواجهة المتهمات إعترفن بحيازة المواد المخدرة المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطهم الإجرامى ، الهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهن.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط الحشيش الشهيد أحمد حمدي المواد المخدرة تهريب نفق الشهيد أحمد حمدي

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