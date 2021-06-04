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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: قرارات الرئيس تُعزز العمل القضائي واستقلاليته والتكافؤ للرجل والمرأة

النائب سيد الكرماوي
النائب سيد الكرماوي

أكد النائب سيد الكرماوي عضو مجلس النواب، أن اجتماع الرئيس السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية، كان ولا يزال اجتماعا تاريخيا وسيكون له صداه في المستقبل، موضحا انه صدرت عنه قرارات غير مسبوقة في مقدمتها بدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة.

وأضاف الكرماوي، في تصريحات له اليوم، أن قرار توحيد المستحقات المالية بين الدرجات المناظرة في الجهات والهيئات القضائية الأربع "القضاء ومجلس الدولة والنيابة الادارية وقضايا الدولة" قرار حيوي لم يسبق أن شهدت الساحة القضائية مثله، بالإضافة الى قرار عدم تكرار ندب العضو القضائي الواحد في اكثر من جهة عدا وزارة العدل.

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وشدد عضو مجلس النواب، على أن قرارات المجلس الأعلى للقضاء برئاسة الرئيس السيسي حققت العدل والمساواة بين الرجل والمرأة، واعتمدت الكفاءة فقط كمعيار للعمل والتواجد.

 

وأشار النائب، إلى أن قرارات الرئيس السيسي تؤكد حرصه التام على تعزيز العمل القضائي المصري وتعزيز استقلاليته حتى يستمر القضاء المصري شامخ ونزيه ومشهود له بالكفاءة على مدى الأزمان.

الرئيس السيسي مجلس النواب النيابة الإدارية وزارة العدل مجلس الدولة

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