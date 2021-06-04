استعدادًا لـ يورو 2020.. إسبانيا تتعادل مع البرتغال سلبيًا

خيم التعادل السلبي بدون أهداف، على أحداث مباراة منتخبي إسبانيا والبرتغال، والتي جمعتهما وديًا على ملعب “ واندا ميتروبوليتانو” ضمن استعداداتهما لخوض منافسات كأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

المنتخب الإسباني كان الأخطر في اللقاء، لكن أبرز أحداث الشوط الأول كان تسجيل خوسيه فونتي لهدف لمنتخب بلاده، البرتغال، في الدقيقة 23، لكن تم إلغاؤه؛ لاحتساب خطأ عليه.

وفي الشوط الثاني، استمرت سيطرة منتخب إسبانيا، وكاد ألفارو موراتا أن يسجل هدف الانتصار في الدقيقة 91، لكن تسديدته ارتطمت بالعارضة، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا لمواجهة نظيره البرتغالي كالآتي:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: ماركوس لورينتي - إيمريك لابورت - باو توريس - جايا

خط الوسط: سيرجيو بوسيكيتس - تياجو ألكانتارا - فابيان لويز

خط الهجوم: فيران توريس - بابلو سارابيا - ألفارو موراتا.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة إسبانيا كالآتي:

في حراسة المرمى: روي باتريشو

خط الدفاع: نيلسون سيميدو - خوسيه فونتي - بيبي - رافاييل جيريرو

خط الوسط: دانيلو بيريرا - سيرجيو أوليفيرا - ريناتو سانشيز

خط الهجوم: ديوجو جوتا - جواو فيليكس - كريستيانو رونالدو.