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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

خلال 24 ساعة..

الكويت تسجل 1280 إصابة جديدة بـ كورونا و4 وفيات

إصابات كورونا - ارشيفي
إصابات كورونا - ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1280 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 314569 حالة.

كما سجلت الصحة الكويتية بحسب تقريرها اليومي عن الوضع الوبائي في البلاد 4 حالات وفاة خلال الساعات الماضية ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 1787 حالات.

ورصدت الوزارة الكويتية تعافي 1156 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 298485 حالة.

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وأجرت الصحة الكويتية 11064 فحصا خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الفحوصات في البلاد الي 2651652.

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