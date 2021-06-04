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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

وزير الرياضة يهنئ لاعبي مصر بالإنجاز العالمي بكأس الأمم للفروسية

صدى البلد

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة التهنئة إلي الاتحاد المصري للفروسية برئاسة المهندس هشام حطب على الإنجاز العالمي الذي حققه لاعبو مصر في بطولة كأس الأمم للفروسية المقامة بسويسرا. 

وتوج الفارس المصرى نايل نصار بلقب بطولة كأس الأمم للفروسية بعد اجتيازه الشوط الرئيسى وشوط كسر التعادل بلا أخطاء وبأقل زمن متفوقاً على البطل الأوليمبي البريطانى سكوت براش صاحب المركز الثانى ونخبه من أهم الأبطال العالميين والأولمبيين. 

كما حقق الفارس المصرى كريم الزغبى الميدالية البرونزية في بطولة الجائزه الكبرى لكأس الامم للفروسية فى سويسرا على ارتفاع 1.45 متر بعد اجتيازه الشوط الرئيسى للبطوله وشوط كسر التعادل بلا أخطاء وسط مشاركة نخبه من اهم الأبطال العالميين. 

وهنأ وزير الشباب والرياضة اللاعبين على فوزهما بالبطولة، وتحقيق إنجاز عالمي جديد للفروسية المصرية يضاف إلى سجل الإنجازات العديدة التي تحققها الرياضة المصرية خلال الآونة الراهنة.

 وأضاف الوزير أنه جاري المتابعة مع جميع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية بشأن مشاركات لاعبي مصر في مختلف البطولات الدولية، وكذا الاستعدادات الجارية للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو المقرر إقامتها فى يوليو المقبل.

كأس الأمم للفروسية

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