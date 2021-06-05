25 عاما لم أشعر بوجوده.. الزوجة الثانية لبوريس جونسون تتحدث عن انفصالها لأول مرة

تحدثت الزوجة الأولى لرئيس الوزراء البريطاني، لأول مرة، عن علاقتها به على مدار سنوات زواجهما التي استمرت لمدة 25 عاما.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وصفت مارينا ويلر ، زوجة بوريس جونسون السابقة، أيام زواجهما بأنها كانت مستحيلة، كاشفة لأول مرة أنها هي التي أنهت زواجهما.

قالت الكاتبة والمحامية البالغة من العمر 56 عامًا، إن انهيار علاقتهما حدث بينما كانت تكافح سرطان عنق الرحم، وكشفت أن عملية الانفصال عن زوجها كانت بطلب منها.

ويأتي حديثها الأول عن علاقتهما، بعد مرور 6 أيام فقط من عقد رئيس الوزراء وكاري قرانهما في مراسم سرية في كاتدرائية وستمنستر البريطانية، وتابعت: "أنا وأطفالي الأربعة كان لدينا بالفعل أشياء صعبة للتعامل معها.. أصبح زواجي الذي دام 25 عامًا مستحيلًا ، لذا أنهيته".

وتابعت أنها نجت من السرطن لكن لم تستطع الاستمرار في علاقتهما، وأضافت: "لكن لم أستطع أن أنجو من علاقتي به"، وأضافت في مقابلة منفصلة مع راديو نيوزيلندا أنها لم تشعر قط بوجود جونسون في حياتها.

وقالت: "لم أشعر بتأثيره السلبي على حياتي عندما كنت أتابع مسيرتي القانونية ، والتي كانت بالطبع مزدحمة للغاية لأنها نوع من العمل مرهق للغاية، لقد كنت محظوظة بما يكفي لتجنب الأزمة".

وكان قد أعلن الزوجان في سبتمبر 2018 أنهما انفصلا قبل عدة أشهر بعد 25 عامًا من الزواج، لكن إجراءات الطلاق استمرت حتى نوفمبر 2020 عندما تم حل زواجهما أخيرًا، كان جونسون متزوجًا من زوجته الأولى أليجرا موستين أوين لمدة ست سنوات قبل أن يتزوج ويلر.