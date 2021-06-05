عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

25 عاما لم أشعر بوجوده.. الزوجة الثانية لبوريس جونسون تتحدث عن انفصالها لأول مرة

بوريس جونسون وزوجته
بوريس جونسون وزوجته

تحدثت الزوجة الأولى لرئيس الوزراء البريطاني، لأول مرة، عن علاقتها به على مدار سنوات زواجهما التي استمرت لمدة 25 عاما.

 

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، وصفت مارينا ويلر ، زوجة بوريس جونسون السابقة، أيام زواجهما بأنها كانت مستحيلة، كاشفة لأول مرة أنها هي التي أنهت زواجهما.

 

قالت الكاتبة والمحامية البالغة من العمر 56 عامًا، إن انهيار علاقتهما حدث بينما كانت تكافح سرطان عنق الرحم، وكشفت أن عملية الانفصال عن زوجها كانت بطلب منها.

 

ويأتي حديثها الأول عن علاقتهما، بعد مرور 6 أيام فقط من عقد رئيس الوزراء وكاري  قرانهما في مراسم سرية في كاتدرائية وستمنستر البريطانية، وتابعت: "أنا وأطفالي الأربعة كان لدينا بالفعل أشياء صعبة للتعامل معها.. أصبح زواجي الذي دام 25 عامًا مستحيلًا ، لذا أنهيته".

 

وتابعت أنها نجت من السرطن لكن لم تستطع الاستمرار في علاقتهما، وأضافت: "لكن لم أستطع أن أنجو من علاقتي به"، وأضافت في مقابلة منفصلة مع راديو نيوزيلندا أنها لم تشعر قط بوجود جونسون في حياتها.

 

وقالت: "لم أشعر  بتأثيره السلبي على حياتي عندما كنت أتابع مسيرتي القانونية ، والتي كانت بالطبع مزدحمة للغاية لأنها نوع من العمل مرهق للغاية، لقد كنت محظوظة بما يكفي لتجنب الأزمة".

 

وكان قد أعلن الزوجان في سبتمبر 2018 أنهما انفصلا  قبل عدة أشهر  بعد 25 عامًا من الزواج، لكن إجراءات الطلاق استمرت حتى نوفمبر 2020 عندما تم حل زواجهما أخيرًا، كان جونسون متزوجًا من زوجته الأولى أليجرا موستين أوين لمدة ست سنوات قبل أن يتزوج ويلر.  

رئيس الوزراء بوريس جونسون نيوزيلندا رئيس الوزراء البريطاني سرطان عنق الرحم الزوجة الثانية زوجان

ترشيحاتنا

أذكار قبل النوم.. سورة قرآنية تعتقك من نار جهنم ولا يعرفها كثيرون

سيد رجب : الدور بمسلسل لعبة نيوتن مبني على الغموض.. فيديو

بلينكن: الفلسطينيون والإسرائيليون يستحقون العيش بالسلام

أخبار الفن| مشاجرة أحمد سعد.. التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز

عمرو أديب مهاجما محمد رمضان: يحرض ضد البنوك الوطنية

25 عاما لم أشعر بوجوده.. الزوجة الثانية لبوريس جونسون تتحدث عن انفصالها لأول مرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

حالتها حرجة| عمرو سعد يكشف التطورات الصحية لـ دلال عبد العزيز.. فيديو

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

بعد تراجع الفتاة والشاب.. أحمد سعد يتجاهل الرد على مشاجرة البنزينة

عمرو أديب مهاجما محمد رمضان: يحرض ضد البنوك الوطنية

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

الموضوع ضايقني..دنيا عبد العزيز تعلق على أزمة ياسمين عبد العزيز وعمرو ياسين

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخلاف الكبسة والحنيز.. تعرف على أشهر الأكلات السعودية.. صور

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ