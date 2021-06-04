انفوجراف..10 أهداف لإدراج المنتج البيئي بـ"إيكو إيجيب" على أجندة "السياحة والآثار"

تشارك وزارة السياحة والآثار في حملة وزارة البيئة إيكو إيجيبت بفاعلية، وذلك لتدخل حيز الترويج لمنتج السياحة البيئية خارطة التنفيذ العالمي.



ويرصد "صدى البلد" 10 أهداف تتخذها وزارة السياحة للترويج للسياحة البيئية على خريطتها في السطور القادمة ..



1- إدراج كل المناطق البيئية والمحميات الطبيعية داخل خطط الترويح لوزارة السياحة والآثار

2- عرض المقاصد البيئية في المعارض الدولية التي تشارك فيها وزارة السياحة والآثار

3- رفع وعي العاملين بالقطاع السياحي بأهمية حماية البيئة

4- الترويج لمنتج السياحة البيئية بشكل أوسع كمنتج سياحى فريد

5- عرض مجموعة من الأفلام القصيرة بالمعارض السياحية

6- تفعيل رخص الفنادق الصديق للبيئة

7- تعزيز عمل المرشدين فى السياحة البيئية

8- تقييم الأثر البيئي للمنشآت الفندقية والسياحية

9- استدامة النشاط السياحى والأثرى عبر الاستخدام الأمثل للمواقع البيئية

10- توفير نظام بيئى متكامل ومستدام وتعزيز الريادة المصرية والاعتماد على الطاقة المتجددة