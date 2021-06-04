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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس السيسي: مشروع تطوير الطريق الدائري هيعمل فرق كبير جدا.. فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، عددا من المشاريع القومية والطرق في محافظة القاهرة والجيزة.

وخلال الجولة التفقدية لمحور الأسمرات، سأل الرئيس عبدالفتاح السيسي، أحد المهندسين المسئولين عن المشروع، قائلا: "المشروع ده هيخلص امتى"، ليرد عليه المهندس، قائلا: "يوم ١٥ من الشهر الحالي سيتم الانتهاء من هذا المشروع يا فندم"، ليؤكد عليه السيسي: "على كل حال نص الشهر اللي جاي تكونوا مخلصين والمشروع ده هيعمل فرق كبير جدا جدا".

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، جولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير والصيانة الشاملة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والتي تتم على امتداد 106 كيلومترات، وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه، وكذلك تطوير جميع المداخل والمطالع والخارج. 

فضلا عن مسارات ومحطات أتوبيسات النقل الترددية التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري ضمن منظومة النقل الذكى المتكامل الذى سيجرى تطبيقه على الطرق السريعة، والتي ستحقق طفرة كبيرة في وسائل المواصلات وتنظيم عملية انتقال المواطنيين، وتنهي الازدحام الناتج عن انتشار المواقف العشوائية.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي توقف ليناقش المسؤولين في بعض مواقع العمل في عدد من قطاعات الطريق الدائري خاصة الجارية لتوسعة كوبري المنيب العلوى على النيل ليصبح 8 حارات لكل اتجاه بدلاً من 4 حارات، حيث تابع سير الاعمال التي ستساهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم وتقليل زمن رحلات التنقل وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات والحد من الأثار البيئية السلبية.

كما تفقد الرئيس السيسي كذلك عملية تطوير طرق ومحاور المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي والتي من شأنها تحقيق سيولة مرورية عالية وسلاسة التحرك وخفض معدلات الحوادث.

اخبار التوك شو إنجازات السيسي

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