الشاب المصري المعتدى عليه في ليبيا: سرقوا تحويشة العمر وفتحوا بطني.. فيديو

صدى البلد في منزل ضحية لقمة العيش

نجحت جهود الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم فى عودة الشاب المصرى محمد حسين عبد التواب أبن قرية منشأة ربيع بمركز أطسا بالفيوم، إلى أسرته اليوم، بعد أن أصيب بجرح نافذ فى البطن إثر تعرضه لسطو مسلح من قبل بعض البلطجية بليبيا داخل سكنه، واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء وواستولوا على تحويشة عمره وبعض الهواتف المحمولة التى كانت بحوزته فى سكنه.

التقى صدى البلد بالشاب محمد حسين العائد منذ ساعات لمنزله بقرية منشأة ربيع بمركز أطسا بمحافظة الفيوم من غربة عامين قضاهما فى العمل داخل ليبيا.

يقول محمد: "سافرت منذ عامين مثل باقى الشباب الباحث عن فرصة عمل إلى ليبيا، ووجدت عملا بمنطقة السراج الليبية، واستأجرت غرفة لكي أقيم فيها بمفردي".

وتابع: "فى الساعة الثانية بعد منتصف الليل فوجئت بأحد الشباب الذين يتسولون يدخل حجرتى، لأننى تركت باب الحجرة مفتوح من شدة الحرارة، وطلب منى الشاب مساعدة مالية فأعطيته 5 دراهم ففوجئت به يعترض على المبلغ ويطلب 10 دراهم وفجأة وجدته يخرج من جيبه موس حلاقة ويهددنى به، فأمسكت به وانهلت عليه ضربا، وفوجئت بـ 3 شباب كانوا ينتظرونه على باب الحجرة يقتحمون المنزل وانهالوا علي ضربا وبيد أحدهم خنجر كبير قام بطعني به عدة طعنات فى البطن، فصرخت وسقط على الأرض غارقا فى دمائى ، وقاموا بتفتيش الحجرة واستولوا على جميع الدراهم وهواتفى المحمولة، ثم فروا هاربين بإحدى السيارات التى كانوا يستقلونها.

واستطرد: “زحفت على الأرض من شدة الألم وطرقت باب جيرانى من السودانيين الذين اتصلوا بصاحب المسكن الذى أسكن به وحضر بالفعل وطلب لى الإسعاف التي نقلتنى إلى إحدى المستشفيات الاستثمارية التى رفضت علاجي بالمجان، إلا بعد سداد مبلغ تحت الحساب، ولم يكن معى أى نقود بعد سرقتها، فتم تحويلي إلى مستشفى حكومى ليبى، وهناك قاموا بعلاجى بالمجان وتوفير سبل الراحة لى داخل المستشفى، إلا أن الجرح تلوث وبدأت بعض المضاعفات بورم فى البطن ونزول صديد، مازلت أعاني منه حتى الآن”.

وأضاف محمد حسين: "شاهدت الموت بعينى أكثر من مرة، ولم أصدق أننى عدت إلى منزلى ووسط أسرتى وزوجتى ونجلى الصغير الذى لم أشاهده منذ عامين".

وتوجه محمد بالشكر إلى الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم على جهوده الكبيرة لدى الجهات المختصة لعودته من ليبيا، وتوفير سيارة إسعاف بالمجان نقلته من السلوم إلى الفيوم.

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