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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجر مخدرات بحوزته 40 قطعة حشيش في سوهاج

حبس
حبس

أمر المستشار محمد الغزالي، مدير نيابة مركز ساقلتة، بـ حبس عامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالاتجار في المخدرات، وذلك قبل ترويجه لكمية من “الحشيش” على عملائه.
 

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كما أمرت النيابة، بإرسال عينات من المضبوطات إلى المعمل الكميائي بـ الطب الشرعي؛ لفحصها، وإعداد تقرير عنها.
 
وكان اللواء حسن محمود مدير الأمن، تلقى إخطارا، من اللواء عبد الحميد أبو موسى، مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، باتجار عامل في المواد المخدرة، بمركز ساقلته.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة؛ تم تشكيل فريق بحث، بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي رئيس قسم مكافحة المخدرات، والرائد محمد كمال رئيس مباحث مركز ساقلته، أسفرت جهوده عن ضبط تاجر المخدرات “محمد. ه. ع” و شهرتة “محمد هدية” 34 سنة، عامل، مقيم نجع أبوشجرة، دائرة قسم ثان سوهاج، وبحوزته “40 قطعة لمخدر الحشيش، 13 ألف جنيه، هاتف محمول، سيارة ملاكي لنقل وتوزيع المواد المخدرة”.

وجرى التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وحرر عن ذلك المحضر رقم 1095 لسنة 2021 إداري مركز ساقلته، وبإجحالته للنيابة؛ أصدرت قرارها المتقدم. 

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