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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الثلاثاء.. القمر على أبعد نقطة من الأرض

صورة تعبيريه
صورة تعبيريه

يترقب جميع هواة الفلك يوم الثلاثاء القادم، حيث يصل القمر فى هذا اليوم على أبعد نقطة له عن الأرض، فى ظاهرة تحدث لأول مرة خلال هذا الشهر ، حيث ينتظر حدوثها هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال ، وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.


وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية، أننا على نشهد فى يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو القمر عند ابعد مسافة له من الأرض.

الآن.. اقتران القمر مع المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية

وصرح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقتران القمر مع الكوكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية ، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.


وأشار استاذ الفلك، إلى أن الظاهرة الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

 

أكبر قمر عملاق يظهر فى السماء

وجذبت سماء الكرة الأرضية يوم الاربعاء الماضى 26 مايو أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال حيث شهدنا أقرب بدر عملاق لهذا العام والتى تجذب علماء وهواة الفلك لمشاهدتها ورصدها وتصويرها.

 

أوضح الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، اننا شهدنا ظاهرة  اكتمال القمر (بدر مايو) حيث بدا القمر بدرا للرائي ، وذلك كان فى يوم الاربعاء 26 مايو .


وأضاف خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" إن وقت البدر الكامل كان في يوم 26 مايو ، حيث بلغ لمعان القمر نسبة 99.8% في هذا اليوم ، لافتا إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية باسم قمر الزهرة ، وقمر الذرة ، وقمر الحليب .

القمر أبعد نقطة له عن الأرض المعهد القومي للبحوث الفلكية الفلك ظاهرة فلكية

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