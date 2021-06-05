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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزته طربة و20 قطعة حشيش .. حبس الشمندي بحملة أمنية بسوهاج

حبس
حبس

أمر المستشار محمد الغزالى مدير نيابة مركز  ساقلتة، حبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجه لكمية من مخدر الحشيش على عملائه المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة.
 

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وامرت النيابة بارسال عينات من المضبوطات للمعمل الكميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.
 
كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج، بفيد بقيام عامل بالاتجار فى المواد المخدرة بمركز ساقلتة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة  الرائد مصطفي رافت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد/ محمد كمال رئيس مباحث مركز ساقلتة، تم ضبط  تاجر المخدرات( مجدى. ت. ا ) و شهرتة/الشمندى  ٤٩  سنة عامل مقيم سفلاق مركز ساقلتة يقوم بالاتجار بالمخدرات و وبحوزته ضبط طربه فرش حشيش و٢٠ قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ ٤٠٠ جنيهاً و هاتف محمول وتم التحفظ على المتهم و المضبوطات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ١١٢٠ لسنة ٢٠٢١ ادارى مركز  ساقلتة.

حبس ضبط مخدرات الحشيش مكافحة المخدرات المواد المخدرة

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