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رئيس التحرير
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محافظات

شوفت الموت بعنيا .. القصة الكاملة للشاب المصري المتعدى عليه في ليبيا.. شاهد

عم حسين ونجله محمد
عم حسين ونجله محمد العائد من ليبيا

من داخل منزل عم حسين  عبد التواب بقرية منشأة ربيع التابعة لمركز أطسا بمحافظة الفيوم ، حكى والد الشاب محمد العائد من ليبيا عقب إصابته منذ أسبوع بجرح نافذ فى البطن من سطو مسلح من بعض الشباب الليبيين  لسكنه فى ليبيا ، التفاصيل الكاملة لواقعة التعدي عليه ومحاولة قتله لسرقته.

التقى " صدى البلد " مع الشاب محمد حسين العائد منذ ساعات لمنزله بقرية منشأة ربيع بمركز أطسا بمحافظة الفيوم  من غربة عامين قضاهما فى العمل داخل ليبيا .

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يقول محمد :" سافرت منذ عامين مثل باقى الشباب الباحث عن فرصة عمل الى ليبيا  ، ووجدت عملا بمنطقة السراج الليبية ، واستأجرت غرفة ملحق بها دورة مياه لكي أقيم فيها بمفردي" .

وتابع قائلا:" وفى الساعة الثانية بعد منتصف الليل فوجئت بأحد الشباب الذين يتسولون  يدخل حجرتى ، لأننى تركت باب الحجرة مفتوح من شدة الحرارة ، وطلب منى الشاب  مساعدة مالية فأعطيته  5 دراهم ففوجئت به يعترض على المبلغ ويطلب 10 دراهم وفجأة وجدته يخرج من جيبه موس حلاقة ويهددنى به ، فأمسكت به وانهلت عليه ضربا ، وفجأة فوجئت ب 3 شباب كانوا معه ينتظرونه على باب الحجرة يقتحمون المنزل وانهالوا علي ضربا وبيد أحدهم خنجر كبير قام بطعني به عدة طعنات فى البطن ، فصرخت وسقط على الأرض غارقا فى دمائى ، وقاموا بتفتيش الحجرة واستولوا على جميع الدراهم وهواتفى المحمولة ، ثم فروا هاربين بإحدى السيارات التى كانوا يستقلونها ".

واستكمل قائلا : “زحفت على الأرض من شدة الألم وطرقت باب جيرانى من السودانيين الذين  اتصلوا بصاحب المسكن الذى أسكن به وحضر بالفعل وطلب لى الإسعاف التي نقلتنى إلى إحدى المستشفيات الاستثمارية التى رفضت علاجي بالمجان، ألا بعد سداد مبلغ تحت حساب العلاج لهم، ولم يكن معى أى نقود لسرقتها، فتم تحويلي إلى مستشفى حكومى ليبى ، وهناك قاموا بعلاجى  بالمجان وتوفير سبل الراحة لى داخل المستشفى ، الا أن الجرح تلوث وبدأت بعض المضاعفات بورم فى البطن  ونزول صدد مازلت أعاني منه حتى الآن”.

أضاف  محمد حسين:" لقد شاهدت الموت بعينى أكثر من مرة ، ولم أصدق أننى عدت الى منزلى  ووسط أسرتى وزوجتى ونجلى الصغير الذى لم أره منذ عامين ".

و استطاع والده بإصراره وعزيمته أن يذهب الى الحدود المصرية الليبية ويعود ومعه نجله محمد ، والأغرب من ذلك أنه أحضر له سيارة إسعاف لكى تحمله الى قريته بالفيوم نظرا للإصابة الشديدة التي قربت بينه وبين الموت.

قال عم حسين عبد التواب الفلاح البسيط : “منذ وصول خبر إصابة نجلى محمد فى ليبيا بواسطة عصابة السطو المسلح الليبية التى ضربته وإصابته بجرح نافذ واستولت على تحويشة عمره ، وأنا لم يهدأ لى بال  ، تواصلت مع الدكتور أحمد الانصارى محافظ  الفيوم الذي لم يتوان لحظة عن متابعة نجلى  ، وتواصل معى الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم ، فى الاتصال بالجهات المعنية  ، حتى تم استخراج وثيقة سفر  ونقل محمد نجلى بسيارة الاسعاف الى السلوم ، واستلمته من السلوم ، ففوجئت بسيارة إسعاف أرسلها الدكتور أحمد النصارى محافظ الفيوم ، نقلت نجلى محمد الى الفيوم بالمجان” .

وتوجه عم حسين بالشكر والتقدير الى الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم على ما بذله معه من جهد ، والدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم على تواصله المستمر معه حتى وصول نجلي محمد.

 

 

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وأضافت والدة محمد : “الحمد لله على وصول محمد ابنى الى منزله بالفيوم ، كنت خائفة عليه كل الخوف ، خاصة من الطعنات التى كانت فى بطنه ، من قبل عصابة ليبية مسلحة اقتحمت منزله بعد منتصف الليل واستولوا على تحويشة عمره ، منهم لله ربنا ينتقم منهم جميعا”.

 

والد محمد ضحية الغربة المعتدى عليه فى ليبيا أشكر محافظ الفيوم على وقفته معى

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