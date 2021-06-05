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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

8 يونيو.. دورة تدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أطلق مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـجامعة حلوان، مجموعة  البرامج التدريبية لشهر يونيو 2021، التى تهدف الى  تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

وتهدف البرامج والدورات التدريبية إلى تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكيانات الرئيسية بالجامعة وإداراتها المركزية كل وفق تخصصه.

 

ومن هذه الدورات التدريبية يتابع المركز  دورة تدريبية حول تدريبية حول الاخطاء المنهجية و العلمية فى البحوث العلمية     بنظام الاون لاين عبر برنامج زووم  الساعة العاشرة صباحا حتى ٢ ظهرا يومى ٨ ، ٩ يونيو .

 

وتقام هذه الدورة بنظام الاون لاين عبر تطبيق زووم و المنصات التعليمية الالكترونية بجامعة حلوان تنفيذ للاجرائات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .  


وتقام البرامج تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث . 

 

جدير بالذكر انه قد بدأت الجامعات فى إعلان جداول امتحانات نهاية العام الدراسي 2020 / 2021 الذي يقام هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة خوفا من الإصابات بفيروس كورونا.

 

وراعت جميع كليات جامعة حلوان أثناء إعدادها جداول الامتحانات، عدم حدوث أي تكدس أو زحام ، خرصا على سلامة الطلاب و العاملين من خطر الاصابة بفيروس كورونا.

 

وصرح مسئولو شئون الطلاب بكلية العلوم جامعة حلوان  ، ببدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب بمراحل الدراسات العليا يوم ١٢ يونيو 2021 ، وتنتهي يوم الأربعاء ٢٩ يونيو 2021 بحيث تستمر لمدة ٤ أيام ، و الفاصل بين المادة و الأخرى يومين على الأقل.

جامعة حلوان الدورات التدريبية الامتحانات العام الدراسي الدراسات العليا أعضاء هيئة التدريس الفصل الدراسي الثاني مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات

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