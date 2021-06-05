حبس عامل بسوهاج لاتجاره فى الحشيش

أمر المستشار محمد الغزالى مدير نيابة مركز ساقلتة، حبس عامل، ٤ أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بالاتجار بالمخدرات وذلك قبل ترويجه لكمية من مخدر الحشيش على عملائه المتعاطين لتعاطي المواد المخدرة.



وامرت النيابة بإرسال عينات من المضبوطات للمعمل الكيميائي بالطب الشرعي لفحصها واعداد تقرير عنها.



كان اللواء حسن محمود مساعد وزير الداخلية مدير امن سوهاج، تلقى اخطارا من اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحه المخدرات بمديريه امن سوهاج، بفيد بقيام عامل بالاتجار فى المواد المخدرة بمركز ساقلتة.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفي رافت الشندويلى رئيس قسم مكافحة المخدرات والرائد/محمد كمال رئيس مباحث مركز ساقلتة، تم ضبط تاجر المخدرات( اليمنى. ا. ر ) ٦٠ سنة عامل مقيم العواميه مركز ساقلتة يقوم بالاتجار بالمخدرات وبحوزته ضبط ٢٤ قطعة لمخدر الحشيش و عدد ٢٢ فرص مخدر ومبلغ ٢٥٠ جنيهاً و سكين ملوث نصلها بمخدر الحشيش وتم التحفظ على المتهم و المضبوطات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة و تحرر عن ذلك المحضر رقم ١١٣٧ لسنة ٢٠٢١ ادارى مركز ساقلتة.