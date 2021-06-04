خالد بيومى يتراجع : تسرعت فى الإشادة بالتعاقد مع فينجادا

أكد خالد بيومى الخبير الكروى أنه تسرع فى الإشادة بتعاقد اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة مع البرتغالي نيلوا فينجادا لتولى مهام المدير الفني للجبلاية.

كانت اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة أطاحت بالدكتور محمود سعد من رئاسة الإدارة الفنية للجبلاية رغم موافقته على تخفيض راتبه الشهري.

قال خالد بيومي عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نجيريا تلعب مع الكاميرون خلينا احنا قاعدين نتفرج على المنتخبات كلها وبعدين نتكلم علي تصنيف مصر.

استطرد: الاتحاد علامة استفهام . السؤال أين فينجادا . علي فكرة انا أشادت بالتعاقد معاه واضح أني اتسرعت.

يذكر أن اللجنة الثلاثية المؤقتة لاتحاد الكرة قررت إلغاء مباراة رواندا الودية بعد تأجيل تصفيات كأس العالم ٢٠٢٢ بالدوحة.