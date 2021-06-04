بسبب دلال عبد العزيز.. هشام جمال يكشف حقيقة استكمال مسلسل "عالم موازي"

خاص لصدى البلد

كشف الفنان والمنتج هشام جمال، عن حقيقة استكمال تصوير مسلسل "عالم موازي" للفنانة دنيا سمير غانم، والذي كان من المقرر عرضة بالسباق الرمضاني الماضي وتم وقفه بسبب إصابة الفنانه دنيا سمير غانم بفيروس كورونا.

وقال: "لم نتطرق لهذا الأمر منذ إصابه فريق العمل بالفيروس .. كما اننا لم نتجمع منذ ذلك الوقت بسبب ما تمر به بطلة العمل دنيا سمير غانم".

وأكد جمال أن فريق العمل لن يستكمل تصوير المسلسل.. إلا إذا اطمئنوا تماما على حاله الفنانة دلال عبد العزيز والدة دنيا سمير غانم".

وهنأت الفنانة ليلى أحمد زاهر، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، المنتج هشام جمال بعيد ميلاده الـ٢٨.



وكتبت ليلى زاهر، عبر إنستجرام قائلة: “‬‏‪كل سنة وانت طيب و ناجح و شاطر ومجتهد وموهوب ومحترم ما شاء الله كل سنة وانت الأخ الكبير والصاحب الجدع والروح الحلوة إن شاء الله كل الظروف الصعبة تعدي و نفرحك زي ما انت دايماً بتفرح كل الي حواليك”.



يعد هشام جمال، أصغر منتج في العالم حيث أنشأ شركة "روزناما ريكوردز "وهي شركة إنتاج موسيقي مصرية أسسها عام 2008 وعمره 16 عاما.

وبدأت شركته في إنتاج أول عمل وهو فيديو كليب للممثل والمطرب أحمد مكي بأغنية "فيسبوكي" والتي حققت نجاحا كبيرا.



وتعاقدت الشركة مع أنغام في أغنيتين "سينجل"وهما "انا ساندة عليك" و" أجمل مكان".، كما أنتجت الشركة أول ألبومات دنيا سمير غانم في أكتوبر 2013 وشمل 9 أغنيات ليحقق نجاحا كبيراً".

وأنتجت الشركة أول عمل درامي لها وهو مسلسل"لهفة" بطولة دنيا سمير غانم في رمضان 2015، كما أنتجت الشركة مسلسل "نيلي وشيريهان" الذي تقوم ببطولته دنيا وشقيقها إيمي سمير غانم. .