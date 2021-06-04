درية شرف الدين: العائلة المقدسة ظلت في مصر 4 سنوات

قالت درية شرف الدين رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، إن الاهتمام برحلة العائلة المقدسة اهتمام بوعي مصرية المصريين، مضيفا أن على المسلمين والمسيحيين تتبع هذه الرحلة الهامة.

وتابعت في حوار لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن هذه الرحلة في غاية الأهمية وامرا فاعل في وضع مصر على الخريطة العالمية للسياحة بشكل اكثر، لافتا إلى مصر الدولة الوحيدة التي دخل فيها السيد المسيح رضيع وخرج في سن اكبر.

وتابعت درية شرف الدين رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن مصر المكان الوحيد الذي دخلت فيه العائلة المقدسة وظلت فيه اربع أعوام، لافتة هدا الأمر يعمل على عودة الوعي بمصر القبطية.

فيما قال القمص داود لمعي، أن مسار العائلة المقدسة أمرا هاما من الناحية الدينية وأيضا للسياحة، مضيفا أن الكنيسة تنسق في هذا الأمر مع عدة جهات.