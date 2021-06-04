عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

احدث إطلالات ديميت اوزديمير

بإطلالة جريئة.. ديميت أوزديمير تلتقط صورة أمام المرآة

ديميت اوزديمير
ديميت اوزديمير

نشرت  الممثلة التركية ديميت أوزديمير، بطلة مسلسل منزلي، صورة جديدة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيها الصورة بإطلالة عصرية وجريئة، وهو ما أبرز أنوثتها.
 

تفاصيل إطلالة ديميت اوزديمير


وارتدت ديميت اوزديمير سلوبيت من الجينز عبارة عن شورت وبتصمم كب من الاعلى باللون الأزرق القاتم والرمادي، وهو ما اعطاها أطلالة عصرية وجذابة.
 

بعد تألقها .. تعرف على تفاصيل إطلالة أبنة الحضري في حفل خطوبتها

إطلالة ملائكية لـ نيللي كريم باللون الأبيض.. صور


وقامت  ديميت اوزديمير ، بترك خصلات شعرهامنسدلة عبر اكتافها بتسريحة انسيابية ناعمة، وهو ما أعطاها إطلالة مميزة وساحرة.
 

ولم تتكلف ديميت اوزديمير في وضع الماكياج؛ واكتفت بوضع اللون الكشميري الناعم كأحمر شفاه، مع الماسكرا والآي لاينر والآي شادو لتبرز من جمال عينيها، وطلاء أظافر باللون الأحمر.

وأبرزت ديميت اوزديمير إطلالتها باختيار الإكسسوارات، وقامت بارتداء قلادة باللون الذهبي وساعة يد بنفس اللون، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

 

حياة ديميت اوزديمير الأسرية

 

وديميت اوزديمير ممثلة تلفزيونية وسينمائية تركية من مواليد 26 فبراير 1992 في مدينة كوجالي في تركيا، اشتهرت في العالم العربي بدورها في مسلسل رائحة الفراولة بذور اسيل.

وبعد انفصال والديها انتقلت للعيش في مدينة إسطنبول، بدأت ديميت أوزدمير حياتها المهنية من خلال المشاركة في فرقة الرقص الخاصة بالمطربة التركية الشهيرة بينجو، ثم بفرق خاصة بالراقصات المشجعات.

وظهرت ديميت أوزديمير على الشاشات لأول مرة كعارضة في أحد كليبات المطرب مصطفى صندل الغنائية، كممثلة بدأت أوزديمير تشق طريقها عام 2013، حيث ظهرت لأول مرة بدور "إيلين" في الدراما التركية الشهيرة "سأعطيك سرًا" والذي قام ببطولته كلا من النجمة إسراء رونابار، والنجم مراد خان، والنجم إكين كوش.

وتعتبر ديميت اوزديمير الابنة الصغرى لعائلة لها ثلاث فتيات أكبر منها، ومنذ أن انفصل والديها انتقلت مع والدتها وشقيقتها الكبرى للعيش في اسطنبول.

 

مسيرة ديميت اوزديمير العملية

 

وعرفت اوزديمير بشكل أكبر في تركيا والعالم العربي عندما جسدت شخصية "عالية" في الدراما التركية الشهيرة "ليث ونورا"، والتي قام ببطولتها النجم كيفانش تاتليتوغ والنجمة فرح زينب عبد الله. 

وفي السينما أطلت ديميت عام 2015 بفيلمها الأول "أفي بوعدك"؛ حيث اعتبرت النقلة الحقيقية في حياة ديميت اوزديمير الفنية هي قيامها بدور البطولة في الدراما التركية الشبابية الشهيرة "رائحة الفراولة" الذي قامت ببطولته بجانب النجم يوسف جيم والنجم إيكين ميرت دايماز، وقد حقق ذلك المسلسل نسبة مشاهدة عالية في تركيا، كما لاقى رواجًا كبيرًا خارج تركيا ساهم في إكساب ديميت أوزديمير شهرة كبيرة في العالم أجمع.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..

ديميت اوزديمير حياة ديميت اوزديمير مسيرة ديميت اوزديمير مسلسل منزلي اخبار نجوم تركيا صور مشاهير انستجرام

موضوعات متعلقة

بـ البجامة.. ديميت اوزديمير تثير إعجاب متابعيها من منزلها

ببدلة عصرية.. ديميت اوزديمير بإطلالة مميزة في أحدث ظهور لها

بالأحمر .. ديميت أوزديمير تخطف الأنظار بلوك جريء

بقصة شعر مميزة.. ديميت أوزديمير بإطلالة ناعمة على إنستجرام

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي يحظر تسيير رحلات شركات الطيران البيلاروسية

باع نص طن مخدرات في أشهر.. القبض على أخطر زعيم عصابة للمخدرات ببريطانيا

بسبب "ميم" وإيموجي قلب مكسور.. إيلون ماسك يتسبب في انخفاض كبير لعملة بيتكوين

بعد واقعة «من يؤتمن على العرض».. الأزهر يوضح أمورا مهمة عن قائمة المنقولات

مفتى الديار: جماعة الإخوان تضفو هالة من القداسة على بعض الأشخاص.. فيديو

إيطاليا تكتسح التشيك برباعية استعدادًا لـ يورو 2020

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بتكلم مين كده يلا.. أحمد سعد يضرب شابًا بـ القلم في محطة بنزين

قرارات جديدة للمسافرين من مصر إلى المملكة المتحدة

بعد سبها .. فتاة البنزينة تتراجع عن مهاجمة أحمد سعد

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

محمد صلاح في التشكيل المثالي لـ"فيفا 21" للمرة الرابعة

إدارة بايدن تخطط لإمداد مصر بفائض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا

أسرة الطيار أشرف أبو اليسر ترد علي فيديو محمد رمضان.. شاهد

ضربه وقطعله تيشرته.. شاب البنزينة يسامح أحمد سعد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بخلاف الكبسة والحنيز.. تعرف على أشهر الأكلات السعودية.. صور

ختام فعاليات التدريب المشترك المصرى الباكستانى "حماة السماء -1".. فيديو وصور

شاهد .. علاء وجمال مبارك ونجوم الرياضة في خطوبة شدوى عصام الحضري

أنيقة.. شدوي الحضري بإطلالة غير معتادة في حفل خطوبتها

فيديو

كنز شقة الزمالك.. مشغولات ذهبية وتحف نادرة وقطع أثرية| إنفوجراف

فيديوجراف.. خصم شهري 1% من رواتب 12 جهة حكومية وخاصة

بـ تصميم غير تقليدي.. خطوبة شدوى عصام الحضري

أسرار من زفاف بوريس جونسون.. فستان مستأجر وجدل في الكنيسة

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: الجمرة الخبيثة والفطريات الملونة!

رشا عبد الهادي تكتب: أفلح إن صدق

نجلاء عيد تكتب: القدس لنا

بيري محمد تكتب: الألعاب الفردية وحقها في الانتشار

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مستقبل مصر 

د.وليد السويدي يكتب : الاستشارى قائد وليس تابعا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

هل لا يزال هناك استعمار؟!

أحمد فرغلى رضوان

«ماما حامل».. كوميديا جيدة خذلتها النهاية

إسلام كمال

خيار التقارب المصري الإيرانى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: التأثير الدولى

مجدي أبوزيد

الظلم التحكيمى للزمالك.. عرض مستمر

مروة لطفي

التلوث منظومة متكاملة!

د. ماريان جرجس

الوطن الحقيقي وليس «البديل»

محمد نوار

إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ

اﻟﻤﺰﻳﺪ