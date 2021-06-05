طه يناشد وزارة الصحة علاجه من مرض مزمن على نفقة الدولة.. صور

ناشد المواطن، طه محمود عبد العال ، المقيم بنايوس مركز الزقازيق التابعة لمحافظة الشرقيه ، في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين في وزارة الصحة الموافقة على علاج من مرض مزمن " الصدفيه " على نفقة الدولة.

يقول في رسالته: “أنا مواطن مصري من بنايوس مركز الزقازيق أصبت مرض مزمن " الصدفيه " محتاج علاج وتكلفه علاج اسبوعيا حقنه ب٣٥الف جنيه لمده شهريين وأنا لا أملك القدرة المادية لتكاليف العلاج ، وأنا بحاجة للحقة ولا أمتلك المبلغ وظروفى المادية لا تتحمل ودخلى ضعيف جدا مش بيكفى الأكل والشرب و الحياه المعيشية .

وأضاف : بعد معاناة طويلة مع المرض وبمراجعة ومتابعة الأطباء أصبحت غير قادر على تكاليف العلاج ، مطالب بمساعدته لإنقاذ حياته نظرا لعدم مقدرته على توفير المبلغ المطلوب، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة وانا حالتي بتسوء يوم بعد يوم، وعندي طفلين .

وناشد وزارة الصحة بأن تنظر إليه نظرة رحمة وعطف، بالموافقة علاجه على نفقة الدولة ، نظرًا لعدم قدرته على تحمل تكلفة العلاج ، خصوصا في ظل الحياة المعيشية الصعبة ".

للتواصل مع القارئ من خلال هذا الرقم

01222926927

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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