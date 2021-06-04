إيطاليا تكتسح التشيك برباعية استعدادًا لـ يورو 2020

فاز منتخب إيطاليا على نظيره منتخب التشيك بأربعة أهداف مقابل لا شيء، في مباراة ودية استعدادًا لكأس الأمم الأوروبية “ يورو 2020”.

افتتح تشيرو إيموبيلي التسجيل لمنتخب إيطاليا في الدقيقة 23 بتسديدة رائعة من داخل منطقة جزاء التشيك.

وفي الدقيقة 42، سجل نيكولو باريلا الهدف الثاني لمنتخب إيطاليا بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، ارتطمت بأحد مدافعي التشيك في طريقها للمرمى.

وسجل لورينزو إنسيني الهدف الثالث للطليان في الدقيقة 62، بتسديدة رائعة بباطن قدمه اليمنى، قبل أن يختتم دومينيك بيراردي مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 73.

ويتواجد المنتخب الإيطالي في المجموعة الأولى لبطولة كأس الأمم الأوروبية رفقة منتخبات تركيا وويلز وسويسرا